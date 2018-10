Iva Alilović, supruga rukometaša Mirka Alilovića, osvrnula se na Noć vještica.

Iva Alilović, čini se, nikako ne voli najstrašniju noć u godini. Iako je Noć vještica najpopularnija u americi, sve je više prihvaćena i na starom kontinentu, pa tako i u Hrvatskoj.

Mitološki likovi Ivi nisu nikako dragi pa je i progovorila na tu temu.

''Kao vjernica ne opravdavam Noć vještica zato jer vjerujem u Boga koji donosi kulturu života, a oni koji slave Noć vještica zapravo slave kulturu smrti'', kazala je Iva za Story, te nastavila.

''To nije amerikanizacija, već sotonizacija društva jer žele skrenuti misli s naših svetinja i usmjeriti nas na poganske rituale koji su protivni vjeri i baš zato se te poruke šalju uoči dana svih svetih. Ja nisam nikada te večeri išla van, niti sam ga slavila jer mi smo katolici i ne slavimo vještice koje su dan prije Svih svetih. Jednostavno mi je normalno da zabranim to svojoj djeci i ukažem na to o kolikoj gluposti je zapravo riječ, koliko je to ružno, a ne lijepo. Mi ljubimo i slavimo Boga, a ne vještice i smrt. Osim toga, naši mrtvi su zaslužili poštovanje i ljubav'', kazala je Iva koja svoj dom zasigurno nije ukrasila bundevama i kosturima.