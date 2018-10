Donosimo vam tri serije kao stvorene za najstrašniju Noć vještica.

Da, da, znamo sve…Noć vještica je iskomercijalizirani američki blagdan koji baš kao i Valentinovo služi za zgrtanje pare i nema veze s našom kulturom, bla, bla, bla….

Vi naravno prezirete taj nehrvatski izmišljeni praznik, sve što s njim dolazi i s prijeziro gledate na zombije, vještice i mumije koje paradiraju gradom u potrazi za zabavom u nekom od brojnih klubova s prigodnim Haloween programom.

Bez obzira na to mrzite li Noć vještica ili pak cijele godine potajno osmišljavate savršen kostim, ništa vas ne sprječava da najstrašniju noć u godinu provedete uz neke od najjezovitijih serija današnjice.

U nastavku vam donosimo tri preporuke za najstrašniju Noć vještica ispred malih ekrana.

AMERICAN HORROR STORY

Ova veteranska trash horror-komedija već sedam godina oduševljava ljubitelje horora poigravanjem sterotipima, samoironijom i predimenzioniranom fabulom na steroidima koja često nema previše smisla, ali je zato prokleto zabavna.

Svaka od devet dosad emitiranih sezona priča je za sebe pa tako izvrsna glumačka ekipa koju predvode Sarah Paulson i Evan Peters (uz povremenu podršku legendarnih Kathy Batse i Jessice Lange…) ima priliku pokazati svu raskoš svog glumačkog talenta.

Uklete kuće, sijelo vještica, cirkuske nakaze, kultevi, ali i dolazak Trumpa na vlast samo se neke od „strašnih“ tema ove antologijske horror serije.

U posljednjoj, devetoj sezoni podnaslovljenoj „Apokalipsa“ autori su uspjeli izmiješati najuspješnije elemente prethodnih sezona pa su se tako u često kaotičnoj radnji na istom mjestu našle vještice, antikrist, duhovi prošlosti….

Kao što smo već rekli, American horror story idealna je zabava za Noć vještica koja će vas dobrano prestrašiti, ali povremeno izmamiti i osmijeh na lice.

Mr. MERCEDES

Iako tehnički gledano, serija Mr. Mercedes balansira između hard-case krimića i hororra, adaptacija romana Stephena Kinga mnogima će utjerati strah u kosti.

Klasična igra mačke i miša ovog se puta vodi između umirovljenog detektiva starog kova (Brendan Gleeson) I mladog psihopata I masovnog ubojice Bradya Hartsfielda (u zastrašujućoj izvedbi Harryja Treadawaya).

Napet, prepun obrata i s mrvicu nadrealnog (ipak je riječ o adaptaciji djela Stephena Kinga) idealna je kombinacija za one koji ne mogu odoljeti klasičnom krimiću začinjenom s taman pravom količinom jeze.

THE HAUNTING OF HILL HOUSE

Uoči Noći vještica, streaming div Netflix objavio je još jednu adaptaciju klasičnog horror romana Shirley Jackson iz 1959. godine – “The Haunting of hill house”. Po mnogima najbolja priča o duhovima 20. stoljeća već je doživjela dvije filmske i jednu kazališnu adaptaciju, a sad uz nešto moderniziranu radnju stiže i na male ekrane.Nedugo nakon premijere javili su se neki koji su zaključili kako je serija „prestrašna za gledanje“ te zbog nje ne mogu spavati ili pak od muke povraćaju. Iako su takve tvrdnje gledatelja pretjerane te je vjerojatno riječ o dobro osmišljenoj marketinškoj kampanji, „ House on the haunted hill“ definitivno ima svojih scary trenutaka.

U više vremenskih linija serija prati članove obitelji Crain koji se nakon djetinjstva provedenog u „ukletoj kući“ moraju suočiti s duhovima prošlosti i duboko zakopanim tajnama. Traume iz djetinjstva i mentalne bolesti samo su neke od tema koje se provlače kroz po mnogima „najstrašniju seriju ikad“.