Irina i Bradley razišli su se u lipnju prošle godine, a odonda rade na svom prijateljstvu zbog kćeri Lee (3).

Manekenka Irina Shayk posjetila je ovoga tjedna svog bivšeg partnera Bradleyja Coopera u New Yorku, a nakon toga se samouvjereno prošetala gradom dok su je lovili paparazzi.

34-godišnja manekenka pokazala je duge noge i zavidnu figuru u uskoj crvenoj mini haljini. Modni stil upotpunila je jaknom i upečatljivim čizmama, a izgledala je besprijekorno.

Irina i Bradley razišli su se u lipnju prošle godine, a odonda rade na svom prijateljstvu zbog svoje kćeri Lee (3). Lea je tijekom karantene nekoliko puta posjetila oca, a fotografi su popratili svaki njihov korak.

Dugogodišnja veza slavne manekenke i holivudskog glumca došla je do kraja nakon mjeseci špekulacija da se on spetljao s Lady Gagom, s kojom je radio na filmu "Zvijezda je rođena". Oboje su negirali da je među njima bilo nečeg više od prijateljstva, no obožavatelje nisu uspjeli odmah uvjeriti. Nad kćeri Leom Irina i Bradley imaju jednako skrbništvo.

Shayk je inače vrijeme karantene u New Yorku provela u društvu novog dečka, trgovca umjetnina Vita Schnabela.