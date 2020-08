Ireland Baldwin napadnuta je i opljačkana na jednom od parkirališta u Los Angelesu.

Manekenka i kći slavnih holivudskih zvijezda Aleca Baldwina i Kim Basinger, 24-godišnja Ireland Baldwin na svom je profilu na Instagramu otkrila kako je bila žrtva brutalnog napada i nasilne pljačke te upozorila svoje obožavatelje da uvijek budu na oprezu.

Ireland je pokazala i ozljede koje je zadobila tijekom napada, lice joj je prekriveno modricama koje joj je nanijela žena pod utjecajem droga i koja joj je bila otuđila privatne stvari.

"Jučer me u kasnim popodnevnim satima napala žena pod jakim utjecajem droge i očajna da nabavi gotovinu. Izudarala me po licu na parkiralištu, uzela mi stvari i pobjegla u auto u kojem ju je spreman čekao suprug. Policija je sve riješila i ona je uhićena, srećom bili su tu svjedoci koji su mi pomogli. Policajci su mi da se to često događa jer su ljudi očajni i nemaju novaca jer su zbog koronavirusa ostali bez posla. Događa se puno krađa i provala. Ovo objavljujem kako bi vas podsjetila da budete na oprezu i pazite na svoje okruženje. Ovo su teška vremena i trebamo čuvati jedni druge", napisala je Ireland uz objavljene fotografije.

Iako nije otkrila točnu lokaciju incidenta, najvjerojatnije se dogodio negdje u Los Angelesu, obzirom na to da tamo živi.

"Drago mi je da si na sigurnom sada. Volimo te", "Ovo je zastrašujuće, baš mi je žao", "Čuvaj se, šaljemo ti ljubav", "Tako mi je žao što si morala to proći", "Nadam se da ćeš se brzo oporaviti", "Toliko je puno očajnih ljudi, preplašenih i onih koji se ne ponašaju normalno", "Hvala ti što si podijelila ovo", "Šaljem ti veliki zagrljaj", "Drago mi je da se ništa gore nije dogodilo i da si dobro", napisali su joj prijatelji i obožavatelji u komentarima.