Siena Marguerite Uremović u showu "Supertalent" predstavila se akrobatskim plesom s povezom na očima, a stigla je čak iz Australije.

Siena Marguerite Uremović u "Supertalent" je stigla iz daleke nam Australije nakon 34 sata putovanja.

Njezini su baka, djed i tata Hrvati i ona je polu Hrvatica, njezina obitelj potječe iz Gospića.

''Učili su me pričati hrvatski, nisam najbolja u tome, ali se definitivno trudim. Mislim da sam imala devet godina kad sam krenula s natjecanjima na izborima, počela sam pobjeđivati na svakom natjecanju na kojem sam se pojavila, nisam mogla dočekati da se vratim na pozornicu. Doma imam oko 500 tijara, moja soba ih je puna od vrha do dna, isto tako i trofeja. Tata je donio pravilo da nema dečkiju do 18 godina, tako da vidjet ćemo što će se dogoditi kad navršim 18, o tome se u kući trenutno ne priča. Počela sam nastupati kad sam imala 4 godine, jer mama je bila isto plesačica i išla sam s njom na treninge i nisam bila dobra. Ali kada sam navršila 14 godina odlučila sam se tome posvetiti i danas jedem, spavam i plešem, to je uglavnom sve što radim. Jednom prilikom sam ozljedila nogu, rekli su mi da neću moći više plesati, trebalo je puno vremena da se oporavim, ali evo me'', ispričala je Siena prije izlaska na pozornicu.

Dodala je i da se u Hrvatskoj osjeća kao kod kuće i da se nada da će u "Supertalentu" imati jedan od svojih najboljih nastupa dosad, a sudeći prema reakcijama članova žirija koji je ustao i zapljeskao joj nakon izvedbe to je i ostvarila.

"Nikad nismo imali nekog tko je imao ovakav talent u plesanju, nismo vidjeli ovakav nivo plesanja, ti si hrvatska plesna zvijer", zaključila je Martina Tomčić.

"Nikad nisam vidio nešto ovakvo, snaga, kontrola, priča i karakter koji si odigrala. Jedna od najboljih stvari koje sam ikad vidio, luda si", priznao je Janko Popović Volarić.

"Nikad ovakvo nešto nismo vidjeli", složila se Maja Šuput.

"Zbilja si posebna, ti si top topova", zaključio je Davor Bilman.

Žiri je Sienu nagradio s četiri jednoglasna da i plasirala se u daljnje natjecanje.