Neda Ukraden će uskoro stati pred zagrebačku publiku, a uoči koncerta je u intervjuu za DNEVNIK.hr komentirala detalje iz svoje bogate karijere.

Regionalna zvijezda Neda Ukraden, koja iza sebe ima preko 50 godina impresivne karijere, nakon četiri godine vraća se u Zagreb i 29. travnja staje na pozornicu zagrebačke Hale. Pred zagrebačku publiku donosi svoje najveće hitove, a u razgovoru za DNEVNIK.hr ispričala je i brojne detalje iz svoje bogate karijere.

"Mnogo je bilo okolnosti i događaja tijekom ovih 50 godina, koje su bile protiv muzike, umjetnosti pa činjenicu da i dalje s jednakim žarom i snimam i pjevam, smatram svojim najvećim uspjehom. A koncert kojem se jako radujem je svakako nastup u Zagrebu na kojem ću vjerujem, s punom podrškom publike otpjevati sve svoje najljepše pjesme i pokazati da moj uspjeh kao ni cjelokupni opus nije bio slučajan", osvrnula se Neda na svoju 50-godišnju karijeru. Ispričala je i kako se priprema za nastup u Zagrebu.

"Na takvim koncertima sve je bitno - i to što ću obući, ali i playlista, probe s bendom, i zvuk - i to su stvari na koje posebno obraćam pažnju", ističe. Komentirala je i kako se nosi sa slavom sve ove godine. "Slava, tj. popularnost je nešto što svaka osoba koja se bavi showbizom priželjkuje i kojoj to prija. Nisam razumjela kolege kojima to smeta i bježe od javnosti i publike. Naravno, privatan život zna nekada trpjeti zbog toga, ali ako se jasno postavi granica i obitelj stavi kao prioritet, nema problema", iskrena je bila Ukraden. Komentirala je i vezu sa svojim obožavateljima

"Ako ima išta vrijedno u ovom poslu, osim putovanja i novca, onda je to ljubav nepoznatih ljudi, mladih i starih, s raznih krajeva svijeta sa kojima me je povezala moja pjesma. Ima mnogo takvih dragih osoba s kojima sam bliska, s kojima se čujem i povremeno posjećujem", priča nam pjevačica.

Otkrila nam je i tajnu svoje zavidne linije. "Održavati dobru formu i nešto sto vam je nasljeđem kao poklon ostalo, može se samo disciplinom - ishranom i vježbanjem. Posebno kada ste u zrelim godinama. Naravno, nije uvijek lako jer ne živimo životom koji je uredan i u kojem se sve može isplanirati. Ali dovoljna je i svijest o tome kao i emotivna sreća i ispunjenost", kaže Neda. Komentirala je i titulu najseksi bake Balkana koja ju krasi.

"Taj naziv najseksi bake me uvijek nasmije, i nimalo me ne smeta, posebno što se jako ponosim svojim unucima. A riječ baka je najljepša riječ na svijetu", kaže pjevačica te nam je otkrila postoji li nešto što nije ostvarila u karijeri, a jako bi voljela.

"Obrazovala sam se za sasvim druge poslove i nikada nisam mislila da ću tako dugo pjevati i baviti se nečim što je bio moj hobi. Cjelokupna karijera je i više od mojih očekivanja. No uvijek može biti bolje, drugačije", ističe. S brojnim kolegama s estrade je u dobrim odnosima, a priznala je tko joj je najviše prirastao srcu. "Ostala sam u najboljim odnosima sa svojim sarajevskim kolegama - Čolom, Bregom, Bešlićem, Harisom, ali naravno nemamo puno vremena za druženja", rekla je za kraj.

