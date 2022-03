Neda Ukraden u rubrici IN Magazina "Sasvim opušteno" s Josipom Pavičić je pričala o odrastanju u okolici Imotskog, propalim ljubavnim vezama, odnosu s roditeljima i drugim detaljima iz privatnog života.

Legendarna pjevačica Neda Ukraden u rubrici IN Magazina "Sasvim opušteno" Josipi Pavičić je otkrila dosad nepoznate detalje iz svojeg privatnog života, između ostalog i kako je izgledao njezin najturbulentniji ljubavni prekid.

Na početku se prisjetila svojeg djetinjstva u Glavini Donjoj, u blizini Imotskoga, tijekom kojeg joj je važna figura bila baka Anđa.

"To je najvažnija ličnost cjelokupnog mog odrastanja. Baki Anđi zahvaljujem za sve najljepše trenutke djetinjstva, radosti, brižnosti… Od toga da me uvijek čekalo grožđe orošeno koje je ubrano prije zore i smokve, pa su mi to kultne voćke, kad me netko hoće počastiti - to je to", kazala je Neda.

S bakom je i brala grožđe.

"Pa ja sam prohodala u obiteljskom vinogradu pored kuće", ispričala je. Prisjetila se i kako su skupa pekle kruh, ali i jedne nezgode vezane uz to.

"Pričali su mi da sam jednom trčeći u kuhinji oko vatra s guzom pala na vatru i opekla se", ispričala je pa eje dodala i kako je na kraju ipak sve prošlo dobro.

Uz baku je vežu još neke simpatične uspomene.

"Kada samo počela pjevat baka nije imala televizor u svojem selu i onda je išla u Konjevode, to nije daleko od nas i tu je bila trafostanica kod koje je bio telefon. I došla bi po noći kod tih ljudi gledati me i odmah bi me zvala na telefon da mi kaže: Alo Nede, gledala sam te, bila si mi lipa i debela!", prisjetila se i nasmijala Josipu.

Otkrila je i da joj je otac zbog posla često izbivao iz kuće što je u domu stvorilo neugodnu atmosferu pa je stalno bježala, a prisjetila se i svojeg čuvenog bijega sa samo 5 godina.

"Strašno sam patila što nemam brata i sestru, jako mi je falilo to, i onda sam jedan put čula dječji smjeh, iskrala sam se i s njima krišom otišla u školu. Za mnom je bila potraga, cijeli Višegrad se digao, stanovnici , policija", ispričala je Neda. Sve je završilo tako da se sama vratila s djecom nakon 4-5 sati.

"Dobila sam malo batina od mame, tata je grdio mamu", dodala je.

Jednom se udala, za Jeleninog oca, jednom je otkazala vjenčanje, a koliko puta je rekla "ne" prosidbama?

"Pa ja i sad imam aktualnu prosidbu", priznala je Neda koja kaže i da svaki put kada se zaljubi misli da je to prava ljubav.

A kad se odljubi?

"Pa lijepo je bilo dok je trajalo, nije nikakva katastrofa, ali sve moje ljubavi su se manje više ružno završavale. Nije bilo nikakvih tužbi, ni fizičkih obračuna, ali bilo je dramatičnih raskida. Naravno, uvijek bih ja bi to danima, mjesecima oplakivala, ne žaleći samo tu propalu ljubav, nego i sebe", kaže Neda.

Podijelila je i koji joj je od raskida pao najteže.

"Imala sam jednu ljubav, jednog našeg čovjeka koji je živio u Americi, mi smo se tamo slučajno upoznali na mom koncertu. Strašno sam bila zaljubljena. Mi smo se nalazili po aerodromima - Frankfurt, Zürich, Zagreb, Beograd... Išli autom, rent-a-carom, putovali... Došlo je do toga da se zreli ljudi, on je bio samo godinu dana stariji od mene, razveden, ima dijete, ja imam dijete, sve je ok, sve štima. Trebala sam pjevati za Novu godinu, došla sam sa svojim bendom, srela sam bivšega u Beogradu, rekao mi je zašto idem, kleknuo pred mene, što je meni bilo jako smješno jer sam bila zaljubljena. I netko iz benda je rekao tom čovjeku to. Mi smo se svi smijali tome, to mi je bilo tragikomično i patetično. I ta scena je prepričana i čovjek je poludio, taj moj izabranik u Americi je to doživio kao izdaju, prevaru, nož u leđa. I onda sam ja vidjela njegovo drugo lice koje ni slučajno nisam znala. Lice agresivnog, ljubomornog, posesivnog čovjeka koji meni ne vjeruje. Osim scene demoliranja tog apartmana, ja sam doživjela šokiranost, razočaranja... Osjećala sam to kao šamar svojem zdravom razumu, svojem kapacitetu rasuđivanja. Pa je li moguće da sam toliko slijepa bila? " prisjetila se Neda i dodala: "Nikad se više nismo sreli".

"Čim počne pravdanje, idite iz veze odmah", savjetovala je.

Osim što je megapopularna pjevačica, Neda je i pravnica te profesorica engleskog jezika, na što je njezin otac bio ponosan, a što je još otkrila o svojoj obitelji i privatnom životu doznajte u videu.

