Martinu Tomčić uskoro ćemo opet gledati kao članicu žirija showa "Supertalent", a što očekuje od nove sezone otkrila je u razgovoru za DNEVNIK.HR.

Operna pjevačica Martina Tomčić spremna je za još jednu sezonu hit-showa "Supertalent" u kojem ju gledamo u ulozi članice žirija, a kroz nekoliko sezona dobila je nadimak i one najstrože.

"Uvijek volim reći da je istina u očima promatrača, no s druge strane postoji samo jedna istina za svakog od nas. Ja ću reći da sam i stroga i realna. Međutim, mislim da je strogoća u današnjem društvu i više nego poželjna, pa ne promatram to što sam najstroža članica kao negativan kontekst, nego dapače, ponekad to doživim kao jako lijepi kompliment", priznala je Martina.

Iza nje je nekoliko uspješnih sezona, a isto tako i puno lijepih uspomena.

"Uvijek me najviše potrese, u onom lijepom smislu, emocija koju kandidati ili samosvjesno iznesu na pozornici ili je mi na neki način isprovociramo. Takvih je momenata u mojih prethodnih pet sezona bilo pregršt, a pritom ne mislim da je emocija nužno samo ono što nam izmami suze jer ponekad čak i gutamo suze, ali je cijelo tijelo u predivnom stanju koje se pamti niz godina", zaključila je.

Osim nje u žiriju gledamo Maju Šuput, Davora Bilmana, a od ove sezone pridružuje im se Fabijan Pavao Medvešek koji dolazi na mjesto Janka Popovića Volarića. Martina nam je otkrila tko ju je od kolega zapravo znao najviše uzrujati u nekim situacijama.

"Pa zapravo svi pomalo. Janka – koji jednom prilikom fantastičnoj pjevačici iz Splita nije znao hoće li dati prolaz ili ne, a onda je na kraju dobila zlatni gumb – sam tada poželjela udariti (smijeh). Maja sa svojim momentima kada je jako ponese, pa zaboravi gdje sjedi, a Davor…", otkrila nam je Martina.

Ove sezone imaju i novog člana - Fabijana Pavla Medvešeka.

"Fabijana znam kroz rad na projektu 'Tvoje lice zvuči poznato' i jako sam se razveselila kad nam je produkcija javila da će upravo on biti novi član žirija. Naravno, to ne znači da istovremeno nismo malo oplakali Janka, jer smo ipak mi bila mala obitelj, ali poslao nam je svog prijatelja Fabijana da vjerno i vrlo uspješno brani glumačke boje. Jako sam pozitivna prema svemu što nam Fabijan sprema", izjavila je.

Nakon pet uspješnih sezone evo što bi nju sada moglo ostaviti bez teksta kod kandidata.

"Bez teksta me ostavlja emocija. Je li to emocija na prvu, drugu, treću ili osamnaestu ili je to emocija koje ni sama nisam bila svjesna, to ne mogu znati, ali jako bih voljela neko iznenađenje u tom smislu jer volim doživjeti i vidjeti nešto neočekivano. Ne nužno u kategoriji različitih talenata, ali mislim da recimo i ples i pjevanje mogu biti drugačiji te da se doista može pojaviti mađioničar koji će me izuti iz cipela. Sve su to vještine koje smo vidjeli, ali bez karizmatičnog kandidata one nisu dovoljne. Ove sezone priželjkujem kandidate koji će u meni probuditi nešto za što ni sama ne znam da postoji", zaključila je.

Tijekom prošle sezone dobivala je brojne komplimente na račun ljepote i stajlinga. Laska li joj to i ima li već spremne kreacije za novu sezonu?

"I komplimenti i pokude su zapravo u istoj kategoriji. Ljudi komentiraju i svi u današnje doba imaju pristup javnom izražavanju stavova kroz društvene mreže. Ja se nekako najviše osvrćem na komentare ljudi do kojih je meni stalo i koje poznajem, pa su mi jednako bitni i komplimenti i pokude. Ljepota i stajlinzi nikada nisu bili prioriteti u mom životu, uvijek su se kroz moj posao, konkretno kazalište, drugi brinuli o tome kako ću izgledati te kako će određene likove predstava vizualno 'podvući' i dočarati određene karakteristike. Nisu mi dakle strane ni perike, ni različiti kostimi, kao ni jači make-up. Supertalent je platforma koja mi je omogućila malo drugačije kazalište, a to je sjajan tim make-up artista, frizera i jedne jedine Emine Kušan koja je već godinama zadužena za kreacije. To je ekipa bez koje ne bih mogla raditi, jer bi to onda bila privatna Martina, a ovako kada oni mene stave u moju ulogu članice žirija, koja pritom i tako lijepo izgleda, onda i taj segment meni postaje jako zabavan. Imam li spremne kreacije? Pa neka to ostane tajna, reći ću samo – Emina je jako vrijedna", najavila je Martina.

