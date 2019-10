Mihael Rako imitator je iz Mostara koji je odrastao u Prozor-Rami. Poznat je kao najveći veseljak u svom društvu

Na audicije za novu sezonu showa ''Supertalent'' ove godine prijavilo se i puno kandidata izvan granica Hrvatske do kojih je došao dobar glas ovog showa. Talenata je mnogo, a svi imaju jednu želju - što bolje se prezentirati publici i žiriju kako bi se i glas o njima proširio što dalje.

Tako nam je iz Mostara stigao i imitator Mihael Rako, koji je odrastao u Prozor-Rami, a posljednjih godina živi u Münchenu, gdje, kako sam kaže, "radi i obitava".

Otkad zna za sebe, obožava imitirati ljude

''Ako ja budem na nivou, i komentari žirija će biti fantastični", odmah na početku razgovora rekao nam je Mihael.

"Ne bojim se ničega zato što tko radi, taj i griješi, a onaj tko da sve od sebe, dobit će samo dobre komentare", kroz smiješak nastavlja imitator, koji je svoj talent otkrio sa svega 9 godina kada je izimitirao Mustafu Nadarevića iz serije "Lud, zbunjen, normalan", a njegove imitacije nisu prestale do danas.

Mihael je nesumnjivo glavni veseljak u svakom društvu, a kako mu dolazi taj talent za oponašanjem drugih? "Čujem čovjeka i ako mi je interesantan, upadne mi u uho i onda je nadrljao. Bit će ismijavan do kraja života, ali ne mogu drugačije opisati zašto je to tako. Jednostavno imam taj talent i to je to."

S 14 godina se u rodnoj Bosni i Hercegovini prijavio na jedan show gdje su bile kamere, no iskreno priznaje kako to nije bio niti upola show kakav je "Supertalent". Ipak, stand-up nastupi po kafićima nisu mu nimalo strani. Najveća mu je podrška ujedno i osoba koja mu je dala ideju da se prijavi na ovaj show, a to je njegova djevojka. Naravno, tu su i obitelj i prijatelji, koje nasmijava svaki dan, a oni mu daju volju za životom. Upravo nam je njegova djevojka šapnula kako i nju nasmijava svaki dan, cijeli dan, na što je Mihael odgovorio u svom stilu.

"Znate kako mi Bosanci, mi čim se pojavimo, osvojimo. Ne trebamo ni namignuti ni progovoriti, odmah je sve riješeno."

Od showa ne očekuje pobjedu, nego dobru zabavu publike. "Ako se publika zabavi, onda sam se zabavio i ja. Ako se publika ne zabavi, znači da je nastup bio katastrofa", poručuje Mihael, koji je za čitatelje Dnevnik.hr-a izveo pokoju imitaciju, čisto da vide što ih očekuje.

