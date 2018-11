Iza Franke Batelić je sjajna godina, a još je jednom pokazala kako ima veliko srce.

Mlada i talentirana pjevačica ove će nedjelje nastupiti na velikom humanitarnom koncertu "Korak u život".

Riječ je o Franki Batelić iza koje je sjajna godina, poslovno i privatno. Upravo je završila snimanje novog albuma, sve pjesme koje je izbacila dosad postigle su veliki uspjeh, a nakon šest godina ljubavi udala se i za svog dečka, nogometaša Vedrana Ćorluku zbog kojeg se svojedobno preselila u Moskvu.

S uvijek veselom i pozitivnom Frankom popričali smo o nedjeljnom koncertu, ali i tome kako funkcionira život na relaciji Zagreb – Moskva – Istra – gaže po svuda. Evo što nam je otkrila.

"Velika mi je čast što sam baš ja ambasadorica akcije "Korak u život", jer pratim ovu priču već 10 godina i drago mi je da barem na ovaj način mogu pomoći mladima pri tom najtežem, prvom koraku u samostalan život. Svaka pomoć je dobrodošla! A pjesma ''S tobom'', koja je odabrana za nositelja 10. obljetnice, meni jako puno znači, pa je to dodatna motivacija da nešto dobro napravimo", odmah na početku otkriva Franka.

Akcija Korak u život stipendira mlade koji nakon završetka srednje škole, zbog zakonskih ograničenja, moraju napustiti domove za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i udomiteljske obitelji.

"U takvoj se situaciji u Hrvatskoj nažalost nalazi velik broj djece i mladih. Slama mi srce i ljuti činjenica da ti mladi ljudi nemaju jednake šanse kao i djeca koja su odrasla s roditeljima, u svojoj obitelji. Mi koji smo imali sreće odrasti i čvrsto držati za ruku mamu i tatu cijelo djetinjstvo i taj najteži period (završetak srednje škole i upis fakulteta) prošli uz podršku i poticaj roditelja, teško možemo zamisliti kakve traume, razočaranja i bezizlazne situacije proživljavaju mladi bez adekvatne roditeljske skrbi. Probajte si samo zamisliti da umjesto da s 18 godina važeš hoćeš li upisati Pravo ili Engleski i Komparativnu književnost ili gdje u petak van s ekipom, ti moraš razmišljati gdje ćeš stanovati, kako ćeš plaćati to stanovanje i koliko poslova moraš raditi da podmiriš osnovne životne potrebe. Zato je ova akcija toliko važna, jer prikupljanjem financijskih sredstava za stipendije mladima dajemo šansu da ostvare svoje snove i puni samopouzdanja zakorače na novu stepenicu u životu."

"Izrazito je važno da se što više ljudi iz javnog života, a koji imaju medijski utjecaj, uključi u ovakvu akciju, jer se na taj način širi glas o potrebama mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi i time je veća šansa da se sakupi veći broj financijskih sredstava za stipendije. Ovom prilikom željela bih još jednom pozvati sve da nam se pridruže u nedjelju 25.11. u HNK u Zagrebu, bilo pozivom na humanitarni telefon ili kupnjom ulaznice", poručuje Franka koja nam je zatim otkrila i nekoliko detalja iz privatnog života.

A otkrila nam je i kako funkcionira život na relaciji Zagreb – Moskva – Istra – gaže po svuda, ali i ima li vremena za sebe?

"Sve funkcionira kada se to dovoljno želi. Vedran i ja smo od početka u vezi na daljinu pa nam je sve drugo čudno! Trenutni raspored mi je poprilično kaotičan, ali radim ono što volim, pjevam, okružena sam kreativnom energijom i genijalnom ekipom, tako da navečer zaspim umorna, ali sretna. Trudim se svaki dan odvojiti malo vremena za sebe, za igru svojih misli. To je najčešće ili u šetnji s psom Oskarom, ili uz čaj i štivo ili se pak odem ispuhati na trening.

Kako nam je rekla, kad su razdvojeni, ona i Vedran čuju se stvarno često.

''Svaki zanimljiv detalj u danu moram podijeliti s njim. Brojka je sigurno dvoznamenkasta. Navikli smo tako funkcionirati, a danas je sve lakše uz mobitele i video pozive. Super se slažemo i jedan drugome smo najveća podrška."

Franka je na početku karijere u najvećem zamahu odlučila odmoriti od estrade i nije je bilo neko vrijeme. Sada opet ima uzlet, pa nas je zanimalo namjerava li opet uzimati neku pauzu.

"Nisam pobjegla. Jednostavno su se tako posložile životne situacije. Sada znam što želim i znam koji je moj put te planiram i dalje gaziti istom stazom i to dugo. Nećete me se tako lako riješiti", poručuje Franka kroz smijeh.



"Ja sam oduvijek u tom nekom svom svijetu i estrada me nikada u tome nije uspjela poljuljati. U trenutku kad u javnosti odlučiš biti svoj, onda je sve lako, a to i ljudi prepoznaju. Za mene je uspjeh ostati svoja u svim uvjetima i situacijama, bila pod svjetlom reflektora ili ne", odlučna je Franka.