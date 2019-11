Talentirana pjevačica Emina Bajtarević na pozornicu sedme sezone "Supertalenta" stigla je iz susjedne Bosne i Hercegovine.

Nova sezona popularnog showa "Supertalent" sedma je po redu, a ni ovoga puta ne nedostaje zanimljivih kandidata.

Ova talentirana pjevačica na pozornicu sedme sezone "Supertalenta" stigla je iz susjedne Bosne i Hercegovine u pratnji svoje najveće podrške, jednako glazbeno talentiranog dečka.

Njezino ime je Emina Bajtarević, no pjevanje nije jedini talent kojeg posjeduje. "Ja sam pjevačica, ali i student, pa pokušavam da to ide paralelno jedno s drugim. A prijavila sam se da svoj glas podijelim sa širom publikom i da se okušam u tome da vidim je l' mi ide dobro", odmah na početku nam otkriva mlada i talentirana susjeda.

"Ovo je prvi put da sam se prijavila na nešto ovakvo, na show natjecateljskog karaktera. Imamo i mi nešto slično, međutim to su žanrovski drugačije stvari te se tamo baš ne mogu pronaći", nastavlja te priznaje kako je imala samo pozitivnu tremu.

"Baš sam rekla svom dečku da samo jedva čekam da zapjevam. Mislim da bi svi trebali imati tu vrstu treme, da jedva čekamo da pokažemo što imamo i da vidimo što će biti dalje."

O pobjedi, kaže, ne razmišlja toliko, koliko o osobnom iskustvu, da se nauči na veliku pozornicu, jer nikad se ne zna hoće li ponovno biti takve prilike. Drugim riječima, ovime želi naučiti nove stvari. Znaimala nas je i pozadina njezine ljubavne priče s dečkom koji ju je ispratio na pozornicu "Supertalenta".

"Nas dvoje smo se i upoznali preko glazbe. On svira bas, ja sviram gitaru i htjeli smo okupiti bend i onda smo bendu rekli doviđenja, jer nisu baš puno htjeli raditi. No nas dvoje smo nastavili zajedno dalje, prvo kao prijatelji, a sada smo par."

Na kraju nam je nešto otvoreno priznala. "Ja se zapravo dvoumim čime se baviti. Isto tako dobro crtam, volim pisati, knjige i priče, stvaram glazbu, studentica sam s 10.0 prosjekom i čeka me neki posao u budućnosti, pa se sada bojim da li će me to odvojiti od glazbe kada budem još malo veća."

"Bila bi to jedna od najvećih stvari u mom životu vezana uz glazbu", iskreno je priznala. Emina je oduševila žiri, a hoće li dogurati do finala, pratite u novoj uzbudljivoj sezoni showa "Supertalent".

