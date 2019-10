Pred nama je peta emisija sedme sezone showa "Supertalent".

Nova epizoda Supertalenta ove nedjelje donosi nova uzbuđenja u domove gledatelja.

Vidjet ćemo brojne iznimne talente, a gledateljima će posebno zanimljivi biti momenti u kojima se žiri odvaži sudjelovati u nastupu natjecatelja.

Tako će žiri impresionirati trbušna plesačica Nikolina Stepić, a u toj vještini poželjet će se okušati i Maja Šuput. Nikolina je Zagrepčanka koja već deset godina ima svoju školu orijentalnog plesa, u kojoj svoju ljubav prema trbušnom plesu prenosi na druge. Bavila se jazz danceom i suvremenim baletom, a godinu dana živjela je u Egiptu i plesala u pustinji.

Svoju ljubav prema plesu, ali akrobatskom rock'n'rollu, pokazat će plesači Mario i Patricij,a koji u paru plešu već dvije godine, a finalisti su Svjetskog kupa te aktualni državni prvaci.

"Mi imamo nešto posebno što nema baš puno plesača u našoj zemlji i mislim da jedino tako možemo dogurati daleko", otkriva Patricija.

Nakon što su 2016. nastupali u finalu Supertalenta i završili na drugom mjestu, plesna skupina Transform crew iz Zagreba vraća se u novoj transformaciji s novim članovima, spremni stati pod svjetla reflektora i pokazati kako su jednako dobri kao i njihovi stariji kolege.

Osam osnovnih principa džuda pokazat će mladi džudaši iz kluba JK Gladijator, a na Majin nagovor 13-godišnja džudašica Vedrana izvest će nage-komi nad Jankom, tehniku pada u mjestu.

"Dakle, nagla koma! E, Majo, bit će nagla koma za tebe nakon emisije!" komentirao je Janko, kojega je pad potpuno iznenadio.

Za razliku od džudašice iz JK Gladijator koja će na pozornici Supertalenta prebaciti svoje kolege iz kluba, a potom i Janka, žongler Jakob Bergant iz Ljubljane bacat će u zrak kugle i kolutove. Jakob se školovao za ulično kazalište, a žongliranje je zavolio već s 14 godina. Neko vrijeme živio je u hramu kao monah, a tada je upoznao i svoju suprugu, zbog koje je napustio hram.

Iz Čapljine će u Supertalent stići i Senad Ajanović te se predstaviti s talentom beatboxa, s kojim se počeo baviti prije tri godine.

"Želja mi je bila da pokažem to što radim na široj sceni i mislim da je Supertalent prava stvar za to", rekao je Senad.

Svoj talent pisanja pokazat će i Nenad Češković iz Zagreba koji je u 30 godina napisao preko 200 pjesama.

"Ja sam pjesnik, tekstopisac, rocker u duši, umjetnik. Napravit ću jedan jedinstven nastup, neviđen, nešto što do mene nitko nije napravio, niti će poslije. Vjerujem da ću možda imati širom otvorena vrata i finale", otkrio je Nenad, a nešto neviđeno na ovim prostorima osigurat će i natjecateljica Susan Sykes, Amerikanka poznatija pod imenom Busty Heart.

Od pjevača na pozornicu Supertalenta stat će Damiano Roi iz Maribora koji kaže da je glazba njegov život. Trgovac po zanimanju, Damiano nastupa po hotelima, a predstavio se i na slovenskom Supertalentu. Smatra kako mu je nastup na hrvatskom Supertalentu posljednja prilika da se dokaže.

"Nadam se da sada slijedi tek moje vrijeme!" istaknuo je.

Iz Zenice će stići studentica Emina Bajtarević, koja je ljubav prema glazbi naslijedila od oca.

Vidjet ćemo također i bračni par Slavišu i Gordanu, s umjetničkim imenom Hošea i Estera, koji će se predstaviti Slavišinom pjesmom. Slaviša je svoj život posvetio pisanju i skladanju pjesama. Prošle godine potpisao je ugovor s američkom izdavačkom kućom Bentley Records iz New Yorka i do sada je izdan njegov prvi autorski single pod naslovom "What will I do".

"Na toj skladbi koja je žensko-muški duet, imao sam priliku ugostiti 12 puta nominiranog i četverostrukog dobitnika nagrade Grammy Joela Kibblea za muški vokal", dodao je Slaviša.

