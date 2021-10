Davor Bilman je u intervjuu za DNEVNIK.HR otkrio što očekuje od nove sezone "Supertalenta" i kakve točke najviše pamti, a dotakli smo se i njegova privatnog života oko kojeg je obično dosta tajanstven.

Nakon godinu i pol pauze, ponovno je otvorena potraga za najvećim talentima u Hrvatskoj, a uoči nove sezone popularnog showa Nove TV "Supertalent" razgovarali smo s članom stručnog žirija Davorom Bilmanom.

"Jako mi je nedostajalo druženje s ljudima jer je u zadnjih godinu i nešto dana to bilo jako smanjeno, a i inače bih se veselio druženju s ovim ljudima i kandidatima, ali na ovaj način još i više", kazao je Bilman za DNEVNIK.HR te je istaknuo i da se zbog povratka u show osjeća kao dijete koje dugo nije bilo u vrtiću.

Vjeruje kako neotkrivenih talenata u Hrvatskoj još sigurno ima, a zbog jednog razloga očekuje posebno zabavnu sezonu.

"Nekako vjerujem da je taman ova pauza od jedne sezone koju nismo radili pridonijela tome da se prikupi još više talenata i nadam se da će nas netko iznenaditi i da će biti zanimljivo", nada se Davor koji priznaje da iz prethodnih sezona najviše pamti neobične točke.

"Nekako na kraju, nakon određenog vremena, ispadne da više pamtim one malo ekstravagantnije i ekscentrične točke, ali svakako i pobjednike te točke koje su bile stvarno vrhunske", kaže Bilman kojemu su se posebno u pamćenje urezali pobjednici pete sezone showa, odnosno njegove prve sezone kao člana žirija, plesači Emil i Matea.

A publika dobro pamti i poklon koji je dobio od kanadskog umjetnika Brenta Raya Frasera, takozvanog golog slikara koji je svojim spolovilom naslikao Bilmanov portret. Otkrio nam je gdje ga je objesio i što sada misli o tome.

"Slika je u uredu, u hodniku, tako da je svi koji dođu u moj ured vide. Često onda znamo stati i malo raspraviti oko slike tako da, što više vrijeme prolazi, sve mi je draže da je Brent odabrao mene, iako je tad bilo malo čudno", priznao nam je Davor.

"Ja osobno volim ove točke koje su na granici i kada je teško odrediti je li nešto zabavno i fora ili samo loše", dodao je, a to je često u showu i pokazivao, posebice kada su u pitanju njegovi zlatni gumbi.

"Moji svi zlatni gumbi su malo drugačiji i ne trebaju biti jednaki", ponosan je Bilman koji se zbog svojih odabira često i sukobio s drugim članovima žirija, a zanimalo nas je jesu li njihove prepirke u showu stvarne, ili je sve samo gluma.

"Evo sad su već skoro četiri godine i to svi stalno ispituju i najiskrenije ja ne znam odgovor na to koliko je to stvarno i koliko nije stvarno. Mislim da je to poprilično spontano i da smo nekako svi zauzeli svoje pozicije i da je to - to. Kao u prvom svjetskom ratu, zabunkerirali smo se svako na svoju stranu i držimo se svojih pozicija", smatra Bilman.

Zbog svoje ljubavi prema plesu, posebno su mu zanimljive plesne točke, no priznaje i da je zato često prema plesačima stroži nego stroži nego prema drugim kandidatima.

"Nekad sam malo mekši jer mi se nešto svidi ili se prepoznam u tome, a nekad sam možda i kritičniji jer očekujem malo više i možda imam drugačije kriterije, s tim da je važno pojasniti da nisam ni blizu stručnjak u svim vrstama plesova", ističe Davor koji je po formalnom obrazovanju ekonomist.

"Počeo sam plesati prije nego sam počeo učiti i studirati. Nikad se nisam bavio plesom da bi od toga mogao samo živjeti, a jednostavno me ni nije toliko ispunjavalo. Ples mi je dobar dodatak ili začin životu, a ne nužno život", kaže.

Dotaknuli smo se malo i njegova privatnog života oko kojeg je inače dosta tajanstven, a otkrio nam je što je tijekom pandemije napravi prvi put u životu.

"Kad čovjek postane malo iskusniji, onda je vrijeme za probati nešto novo. Nikad nisam nosio bradu, ovo je prvi put", kazao je, a ispričao nam je i kako se odlučio pustiti ju.

"Brada je čista lijenost, nastala je na godišnjem i onda sam dobio čak i pozitivne komentare pa sam je odlučio ostaviti", priznao je Bilman koji je s bradom sada još sličniji svome 21-godišnjem sinu Leu.

"Sin je relativno velik već pa isto nosi bradu, on je prije počeo, iako ga nagovaram da ne nosi", ispričao je, a priznao je i da se voli uspoređivati sa sinom te da vjeruje i kako će se s godinama sve više razumjeti.

U pandemiji, kako kaže, nije stekao nijedan novi hobi, ali se ipak nešto u njegovu životu promijenilo.

"Postao sam malo osjećajniji i upoznao osjećaje za koje prije nisam znao", priznao nam je Bilman te je najavio i kako gledatelji u novoj sezoni showa "Supertalent" od njega mogu očekivati malo više emocija nego prije.