Još je samo nekoliko dana do prve emisije i spektakularnog otvorenja nove sezone showa Ples sa zvijezdama. Osim kandidata, mentora i žirija, velik posao u ovom projektu odrađuje i sektor kostima i šminke. Upravo to je itekako važno kako bi se dočaralo blještavilo plesne pozornice. Koje tajne plesa se kriju iza kostima, kako se zvijezde osjećaju u njima te zašto su plesni kostimi nekima čak i izazov?

Odbrojavanje do početka showa Ples sa zvijezdama je počelo. Čarolija plesa u vaše domove stiže ove nedjelje 6. ožujka. A mi vam otkivamo zašto je ples toliko čaroban, ali i neke sastojke te čarolije:

''Čaroban je jer mi plesom pričamo priču, i ljudi se zaljube u tu priču…'', priča Tina Walme.

Kako bi priča bila što vjernije ispričana, tu je pokret savršeno spojen s glazbom, a čarolija plesa umotana u spektakularne kostime, koji ne samo da izgledom plijene pozornost već su i izazovni:

''Molim? Ne, ne smeta me osobito kad je to na sceni, ali inače ja nemam ništa protiv seksa i erotike ali na fini način'', priča Vlatka Pokos.

''Haljina je prekrasna i haljine su jedan od segmenata koje sam čekala u showu'', priča Jelena Perić.

''Osjećam se kao tinejdžerica u najljepšem dućanu na svijetu i sve joj je dopušteno'', kaže Bojana Gregorić Vejzović.

Baš kao i na brojnim svjetskim plesnim pozornicama, ovi kostimi vjerno prate potrebe plesa. Plesačice mentorice otkivaju poneke važnosti plesnih haljina – ne samo za izgled na sceni, već i osjećaj:

''Posebno je to da se uvijek osjećam odlično u njima, poseban je jer zahtjeva jako puno truda, cirkončića i resica'', kaže Paola.

''Što je bogatiji kostim to nama potajno raste samopouzdanje u tim što ste rekli šljokicama, perju i svemu tom'', priča Nika Jelić.

''Šljašteći, malo šarmantniji kostimići koji dobro izgledaju pod kamerom, pod reflektorima, da uvijek ima lijepu figuru da l' ženska, da l' muška osoba'', priča Helena Janjušević.

''Haljine nam omogućuju da naš pokret izgleda još bolje, voluminoznije, ljepše, brže, evo na primjer ove resice kad ja ovako ide s kukovima to bi se činilo da ja baratam ko mašina, a možda i ne'', kaže Tina Walme.

I dok žene uživaju u raskoši, muški dio kandidata pred nekim je izazovima:

''Prvi put u životu imam bodi, i nisam znao da mogu ispuštati tako visoke tonove kad dignem ruku. I onda se desi da bodi napravi svoje'', priča Marko Perić.

''Radim u kazalištu i stalno mijenjam te kostime, tako da je ovo jedan od kostima koji mi se zapravo sviđa'', priča Filip Vidović.

''Poštovana publiko meni je uzasno neugodno, prvi put u životu nosim slip gaće, još imam triko, kak se to zove bodi, tak me steže, tak da plesna moda nije za mene'', priča Asim ugljen.

Plesači kažu - brzo ćete se navikunuti:

''Bilo kaj, usko široko, recimo standardni pelsovi imaš frak, nema tu puno kemijanja, ali ovo je show svega će biti, a mora biti povezano s temom'', priča Marko Mrkić.

''Mislim da je ženama teže što se tiče kostima jer mi smo tu basic, imaš košulju u boji koju tvoja partnerica ima'', dodao je Ivan Jerenec.

''Prilično slično kostimima koji su na natjecanjima, tu će još bit da su hlače uže, pa neki detalji mrvu drugačiji, ali ovo je 99 posto što se inače nosi na kostimima'', opisao je Gordan Vogleš.

Za prvu emisiju sašiveno je 60-tak kostima, a tako će biti i za svaku nadolazeću. Pripreme su na najvišoj razini. Uzbuđenje raste, a zvijezdama je sve teže šutjeti o onome što nam spremaju:

''Jako sam zaljubljen u moj prvi ples, samo to ću reći, ne mogu reći što je to ali baš mi se sviđa'', otkrio je Pedro Soltz.

''Snimam se svako malo da vidim napredak, vidim ga, ide dobro, ima još malo do samog livea'', kaže Domenica.

''Pripreme su u tijeku i super mi ide sve bolje i bolje'', kaže Lucija Lugomer.

''Očekujem da moram postati prefesionalac nakon showa, doslovno se dovesti na neki nivo koji plešu mentori'', zaključila je Albina.

Mentori su nam pak prišapnuli da su i oni zadovoljni. Što su naučili zvijezde i što će nam pokazati na plesnoj pozornici, jedva čekamo vidjeti!

