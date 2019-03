Nives Celzijus jedna je od kandidatkinja koja će pokazati plesačko umijeće u showu "Ples sa zvijezdama".

Nives Celzijus dosad smo imali priliku upoznati u različitim izdanjima i ulogama, od pjevačice, spisateljice do natjecateljice talent showova, a uskoro ćemo je moći gledati u ulozi plesačice u showu "Ples sa zvijezdama" Nove TV.

Nives se za show već počela pripremati, no nas je zanimalo kako ona ocjenjuje vlastito plesno umijeće.

"Ja sam jedna od onih osoba koja zavidi drugima na plesnom umijeću, vjerojatno upravo zbog toga što imam taj neki osnovni ritam koji koristim u svojim koreografijama. Ali da posjedujem neko plesno umijeće i talent te vrste, mislim da sam malo zakinuta. Tako da vjerujem da će se moj partner morati jako pozabaviti sa mnom", priznala je Nives.

Uz to, Nives ples ne smatra nimalo lakom aktivnosti i otkriva kako joj je s godinama nekako postalo teže plesati.

"Doživljavam to nekako kao kombinaciju svega toga, iako smatram da je ples jako, jako zahtjevan i upravo zbog toga se i divim ljudima koji imaju to u sebi, koji to tako vješto rade, s takvom lakoćom da nama gledateljima to djeluje kao lakoća. Nadam se da ću barem djelić toga uspjeti probuditi u sebi i da ću malo izgubiti tromost koju osjećam u svom pokretu. Kada sam bila mlađa i mršavija, činilo mi se da sam puno plesnija, lakša, puno je jednostavnije taj ritam izlazio iz mene. Sad je to s godinama i kilicama malo teže. No obećali su mi da ću to skinuti plešući", smije se Nives.

Nives redovito održava formu u teretani, pa se zapravo i ne boji žešćeg plesnog tempa i probi koje ju očekuju narednih nekoliko mjeseci.

"Nadam se da će se ovaj učestali red iz teretane pokazati kao neka pozitiva u samom plesu, da neću biti skroz bez kondicije. No sigurno će biti nekih upalica, zbog upotrebe nekih drugih mišića. Što se ozljeda tiče, malo sam trapava po prirodi, pa je u mom slučaju sve moguće", rekla nam je Nives.

Kao i većina ljudi, i ona ima svog favorita među plesovima.

"Meni je tango uvijek djelovao jako posebno i strastveno, iako sam komunicirajući s plesačima otkrila da im tango nikad nije bio neka posebna inspiracija. U principu su mi svi plesovi lijepi", izjavila je.

Nives je oduvijek voljela plesati, a svojih plesnih početaka i danas se rado prisjeća.

"Naravno da je bilo toga. Još sam kao klinka krenula nadobudno na s-faktor pa sam čak nabavila i šipku usred teretane, micali smo neke sprave da bi moja šipka tamo stajala. No to je bilo kratkog vijeka, euforija je kratko potrajala", prisjetila se Nives.

U svom životu atraktivna je pjevačica već navikla na kritike, no sada ih se ne plaši.

"Ne plašim se kritika zato što ples nije nešto što je neophodno da ja znam i mislim da ljudima će to biti simpatično i da će znati cijeniti moj rad i trud", zaključila je Nives te dodala kako je jako emotivna i da se nada da će moći pokazati svoju emociju.

Više novosti o showu, osim na službenoj stranici showa 'Ples sa zvijezdama', pratite i na društvenim mrežama Facebook, Instagram, YouTube.