Samba, rumba, cha cha cha, valcer, samo su dio plesova koje ćemo ovog proljeća vidjeti u izvedbi 11 domaćih zvijezda i njihovih plesnih partnera.

Ovih 11 domaćih zvijezda spremno je pokazati svoje plesno umijeće. Viktorija Đonlić Rađa, Ecija Ojdanić, Slavko Sobin, Davor Garić, Ana Vučak Veljača, Sonja Kovač, Marko Grubnić, Josipa Pavičić, Ivan Šarić, Nives Celzijus i Damir Kedžo spremni su stati uz vrhunske profesionalne plesače te se okušati u zabavnim plesnim izazovima.

Plesne cipele već je naveliko pripremio Damir Kedžo. Iako mu ples nije nepoznanica, s ovakvim se izazvom još nije susreo.

''Ovo je ono dizanje cijele priče za jedno dve - tri razine jer u mjuziklu, kad si lead ti glumiš i pjevaš i možeš čak malo sakrit to što ne znaš plesat, ovdje će biti isključivo i samo koncentracija na to, tako da ti je s jedne strane lakše jer znaš čemu se moraš posvetit, a s druge strane je teže jer se stvarno sve vidi i tu se vidi tko zna plesati tko ne zna'', objašanjava nam Damir Kedžo.

A on za sebe kaže da s plesom baš nije na ti.

''Najčešće na vjenčanjima se pretvorim oko dva ujutro u odličnog plesača, onda me snime pa onda ne plešem sljedećih 6-7 mjeseci na vjenčanjima, onda opet se dogodi neko vjenčanje gdje zaboravim kako sam plesao u dva ujutro i onda opet se rasplešem'', priča nam.

Snage s Damirom odmjerit će i glumica Ecija Ojdanić. Želja joj je, kaže, bila nastupiti upravo u Plesu sa zvijezdama. Spremna je pozornice kazališta zamijeniti plesnim podijem.

''Mislim da se radom može nadoknadit manjak znanja i talenta'', smatra glumica

Na isto računa i Nives Celzijus, koja plesački baš, kaže, nije potkovana.

''Ovo sve vezano uz moju plesačku karijeru, što sam izvodila na binama ne bi ja sad to baš nazvala nekim konkretnim plesačkim iskustvima, to je više neko izvijanje malo bokovima, guzom i to. To sam baš pričala, mislim svima to pričam, ja sam osoba koja zaista nije neki ljubomoran tip ali kad vidim da netko divno pleše onda to izaziva ogromnu količinu ljubomore kod mene, tako da sve to nekako zastrašeno gledam.'', kaže nam.



Freestyle plesačem sebe opisuje i naš kolega, dugogodišnji novinar In Magazina Davor Garić. No Davor se može pohvaliti i jednim javim plesnim nastupom.

''Ali jedanput sam na izbortu kraljice riječkog karnevala plesao sa jednom plesnom grupom, oni su me zvali da se priključim ne znam dal ste upoznati svake godine kad se bira kraljica riječkog karnevala onda svaka plesna odnosno karnevalska grupa predstavi svoju kandidatkinju kroz jedan plesni performans, ja nisam bio ta kandidatkinja nego sam ja bio support toj plesnoj grupi, mjesec dana smo se pripremali, koreografija na najjače i fakat smo to dobro odradili. Znam samo da sam ja plesao u prvom redu, a ispred je sjedio gradonačelnik Obersnel i ovako je gledao. Odličan sam bio'', kaže nam.

Davor je tri mjeseca proveo na putovanju Južnom Amerikom, tako da mu latino ritmovi nisu nimalo strani.

''Bokovi ti odmah onako krenu, kad si tamo u Južnoj Americi u kojoj god državi sam bio, nekako osjeća se ta prisutnost glazbe u svakom dijelu života tih ljudi. Na plaži, u gradu, svi su u nekakvom plesnom muvingu. Najviše se veselim svim latino varijantama, zato su me odmah obukli u ove, mogao bi se malo i zakopčat, neke latino varijante čini mi se da su mi ono bliže nego standardni plesovi'', kaže.

Novi izazov s veseljem je prihvatila i Viktorija Đonlić Rađa.

''Zapravo, ne mogu se odlučiti, ušla sam u ovo totalno kroz neku drugu percepciju plesa zapravo, mislila sam da ja kao nešto i znam onda sam shvatila da ne znam, da su mi ramena stalno tu, umjesto da su mi tu. Malo je zahtjevnije nego što sam mislila ali me jako veseli'', iskreno nam je rekla.

Pred našim su zvijezdama brojne plesne figure. A već sada su nam otkrile s čim vode borbu.

''Hod, prst peta, a ne peta prst kako smo mi inače naviknuli, uvuć stražnjicu nekako pod sebe, ramena ne gore nego dolje i tako sto nekih fora. Zahtjvno je, dosta je zahtjevno, radi totalno druga grupa mišića ali sve je to zanemarivo koliko je zabavno, spoj jako dobre zabave i teškog rada'', objašnjava.

A na ovo se nadovezala i Nives.



''Borba je, panika je, mislim da zaista treba puno strpljenja sa mnom jer ja u startu kad se prvi put susretnem s korakom ja sam izgubljen slučaj'', zaključuje.

U svakom slučaju, zabave neće nedostajati jer ovog proljeća, uz Ples sa zvijezdama, možete očekivati brojne nove i dosad neviđene sadržajne elemente. Zato, dragi kandidati, plesni podij je vaš!

