Plesača Marina Čačiju gledat ćemo u finalu Supertalenta.

Javnost je mladog plesača Marina Čačiju upoznala u prošlogodišnjem Supertalentu, u kojem je nastupao s plesnom partnericom Ninom, no ove se godine odlučio prijaviti sam, iako su zajedno stigli do finala. Marinu je to pošlo za rukom i ove godine jer je svojim nastupom osvojio publiku i žiri koji ga je odlučio poslati u završnicu showa.

"Nina je ostala doma. Htio sam ove godine probati sam zbog toga što nikad nisam solo nastupao i htio sam maknuti tu tremu i odlučio se prijaviti sam. Prvo sam pitao Ninu i rekla mi je da može, uz mene je, potpora mi je. Maloprije mi se javila i rekla da mi drži fige i to mi je baš veliki poticaj", objasnio je Marin.

S obzirom na to da mu je ovo prvi nastup, Marin je imao malu tremu, a priznao je da je ipak lakše plesati u paru.

"U svakom slučaju u paru, barem meni. Zbog toga što ako ja nešto zeznem, uvijek se mogu izvući na drugu osobu. U tom slučaju Ninu. A sada ako ja zeznem, sam sebe ću gristi. I uvijek je lakše kad je kraj tebe netko", priznao je.

Marin je svojim nastupom na audiciji ispričao i lijepu priču kroz svoj ples.

"Volim nastupati i plesati, a da mi istovremeno radi ekspresija, i da to ide na van, da to ne zadržavam unutra", objasnio je.

Pitali smo Marina kakva je situacija s obožavateljicama nakon što su ga vidjele u Supertalentu i javljaju li mu se na društvenim mrežama.

"Neugodno pitanje, ali u svakom slučaju broj obožavateljica povećao se, ali mi je jako zanimljivo. To mi je ful brutalno kada onako prolazim ulicom i netko mi priđe da se slika sa mnom. To mi je baš jako fensi. Javljaju mi se na društvenim mrežama svakako", priznao je pomalo sramežljivo.

Žiri je njegov nastup pohvalio uz riječi kako se vidi ogromni napredak od prošle godine i kako pleše puno bolje.

"Slažem se s njima, i dalje ću rasti i težiti većem. Ful mi je drago što su primijetili u tih godinu dana taj rad. Drago mi je što su primijetili da sam izrastao u još većeg plesača od prošle godine. To mi je dodatni plus", izjavio je Marin.

"Svi su mi jako dragi, ali najveći respekt imam prema Martini. Iskreno, ne bojim je se, bojao sam se prošle godine i to jako, čak malo previše. Ali ove je godine drugačija priča i sve pa mi njen komentar dosta znači", priznao je Marin čiji finalni nastup jedva čekamo vidjeti.

Najnovije informacije prati na službenoj stranici Supertalenta.