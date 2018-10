Sjećate li se Marina i Nine? Oni su bili finalisti prošlogodišnjeg Supertalenta, a svojim su izvedbama oduzimali dah…

Marin Čačija dobro je poznat javnosti po sudjelovanju u prošloj sezoni Supertalenta. Tada je s plesnom partnericom Ninom Jugo dogurao čak do finala!

Međutim, ove je godine došlo do promjene. On nastupa sam. ''Uvijek sam imao tremu plesati sam i jednostavno sam to htio prevladati. Pitao sam Ninu slaže li se ona s tim i hoće li ga poduprijeti'', prepričava Marin.

''Nina je rekla da se u potpunosti slaže i da će biti uz mene što me dodatno ohrabrilo'', iskren je ovaj plesač koji dodaje kako se nisu posvađali te da i dalje plešu zajedno.

''Postali smo državni prvaci i ušli smo u uži izbor za 20 najboljih koreografija u cijelome svijetu. U kategoriji hip hop open duo bili smo najbolji.'', pohvalio se Marin. Ako se pitate o kojoj se koreografiji radi riječ je o istoj onoj koju su izveli u samome finalu Supertalenta!

Marin Čačija (FOTO: Dnevnik.hr)

