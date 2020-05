Kojić je na Instagramu objavio snimke s nogometne utakmice, a spomenuo je i mladog nogometaša Andriju Radulovića. O Severininoj situaciji nije se oglasio.

Igor Kojić nije komentirao Severininu situaciju s policijom, a dok je slavna pjevačica nakon ispitivanja pozitivnog duha, njehin suprug se u Srbiji vratio na stari postao.

Kojić je na Instagramu objavio snimke s nogometne utakmice, a spomenuo je i mladog nogometaša Andriju Radulovića. P&P Sport Management objavio je kako ga po novom oni zastupaju i to zahvaljujući upravo Kojiću.

Igor je prije nekoliko dana objavio i fotografiju s nogometašem Dušanom Bastom, s kojim se našao na ležernom sastanku. Kojić je inače prije veze sa Severinom radio kao nogometni menadžer.

Severina je bila na razgovoru u policijskoj postaji u Zagrebu, no njezin suprug to nije komentirao. Dok svatko rješava svoje obaveze, srpski mediji su nedavno objavili kako je došlo do svađe u obitelji Kojić, nakon čega se počelo nagađati i o krizi u njihovom braku.