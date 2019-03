Ian Ziering i Leonardo Dicaprio oprostili se od preminulog Lukea Perryja.

Vijest o iznenadnoj smrt 52-godišnje glumačke zvijezde Lukea Perryja potresla je njegove kolege i prijatelje, naročito ekipu iz planetarno popularno serije "Beverly Hills".

Upravo je njima i Luke posvetio jednu od posljednjih objava na društvenim mrežama, što je sve dodatno potreslo. Među njim i glumca Iana Zieringa kojeg svi pamtimo kao Stevea iz serije, koji je svom preminulom prijatelju i kolegi posvetio dirljivu poruku.

Dearest Luke,

I will forever bask in the loving memories we've shared over the last thirty years. May your journey forward be enriched by the magnificent souls who have passed before you, just like you have done here, for those you leave behind. — Ian Ziering (@IanZiering) March 4, 2019

"Najdraži Luke, zauvijek ću uživati u uspomenama koje smo dijelili posljednjih 30 godina. Neka tvoje putovanje bude obogaćeno veličanstvenim dušama koje su putovale prije tebe, baš kao što si ti učinio za one koje si ostavio iza sebe. Bože daj mu mjesto pored sebe, zaslužio ga je", napisao je Ian.

Od Lukea se putem društvenih mreža oprostio i glumac Leonardo Dicaprio s kojim je upravo snimio svoj posljednji film "Once Upon a Time in Hollywood".

Luke Perry was a kindhearted and incredibly talented artist. It was an honor to be able to work with him. My thoughts and prayers go out to him and his loved ones. — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) March 4, 2019

"Luke Perry je imao veliko srce i bio je iznimno talentiran umjetnik. Bila mi je čast što sam imao priliku raditi s njim. Moji misli i molitve su s njim i njegovim voljenima", napisao je Leonardo u svojoj objavi.

Ianove i Leonardove poruke su samo mali dio od tisuća posljednjih pozdrava upućenih Lukeu, koji je preminuo od posljedica moždanog udara u 53. godini života.

Luke Perry proslavio se ulogom Dylana McKaya u seriji "Beverly Hills"