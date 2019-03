Glumac Luke Perry preminuo je od posljedica moždanog udara u 53. godini života.

Filmski i televizijski glumac Luke Perry preminuo je u ponedjeljak ujutro u 53. godini života.

52-godišnji glumac, najpoznatiji po ulozi Dylana McKaya u hit seriji 90-ih godina prošlog stoljeća "Beverly Hills 90210", preminuo je od posljedica teškog moždanog udara kojeg je doživio prije nekoliko dana u svom domu u Sherman Oaksu.

Prerani odlazak poznatog glumca potvrdio je i njegov glasnogovornik Arnold Robinson, a obitelj je zamolila za poštivanje privatnosti. "Obitelj cijeni potporu i molitve za Lukea koje dolaze iz cijelog svijeta te s poštovanjem zahtijevaju privatnost u ovo vrijeme velike žalosti. Također, u ovom trenutku, nikakvi dodatni detalji neće biti objavljivani", stoji u izjavi.

Prema pisanju portala TMZ, Luke je preminuo u ponedjeljak ujutro u bolnici St. Joseph's u Burbanku okružen svojom djecom Jackom i Sophie, zaručnicom Wendy Madison Bauer, bivšom suprugom Rachel Sharp te majkom, poočimom, bratom i sestrom te još nekoliko članova uže obitelji.

Podsjetimo, Luke je karijeru započeo početkom 80-ih godina prošlog stoljeća, no do dobivanja uloge koja ga je proslavila nije imao nimalo lak put. Kako je sam priznao u jednom intervjuu slavnoj Whoopi Goldberg 90-ih godina, prije nego je dobio prvu ulogu jednoj televizijskoj reklami, prijavio se za čak 215 glumačkih poslova u New Yorku u koji je došao iz rodnog Ohija.

Nakon što se pojavio u spotu za pjesmu "Be Chrool to Your Scuel" benda Twisted Sister, Luke je dobio uloge u sapunicama "Loving" i "Another World". Luke se zatim prijavio na audiciju za ulogu Dylana McKaya u teen drami "Beverly Hills 90210" koja ga je proslavila u cijelom svijetu.

Izvorno, Perry se prijavio za ulogu Stevea Sandersa, no tu je ulogu na kraju dobio plavokosi Ian Ziering. Nakon što je postao Dylan McKay, Perry je postao teen idol, a žene diljem svijeta počele su uzdisati za njim.

Perry je tu ulogu fantastično igrao od 1990. do 1995. godine, a zatim ju je odlučio napustiti u želji da dobije neke ozbiljnije. 1995. glumio je samog sebe u talijanskom filmu "Vacanze di Natale", a ostvario je i uloge u filmovima "Normal Life", "Invasion" i "Riot te malu u hitu Luca Bessona "Peti element". Ipak, zbog financijskih razloga vratio se ulozi Dylana McKaya koju je igrao još od 1998. do 2000. godine.

"S Dylanom ću biti povezan dok ne umrem, no to je zapravo u redu. Ja sam ga stvorio i on je moj", jednom je prilikom rekao Perry kojemu je posljednja uloga bila ona Freda Andrewsa u popularnoj seriji "Riverdale".

Što se tiče njegovog privatnog života, Perry se 1993. godine oženio glumicom Rachel "Minnie" Sharp, a brak je potrajao 10 godina. Par je za to vrijeme dobio dvoje djece, sina Jacka koji je rođen 1997. godine i kćer Sophie, koja je rođena 2000. godine. Jack je inače profesionalni hrvač koji nastupa pod umjetničkim imenom "Jungle Boy".

Šuška se i kako je Luke bio veliki zavodnik. U njegovom se krevetu tako, među ostalim, navodno našla i prelijepa supruga glumca Johna Travolte, Kelly Preston te glumice Renée Zellweger, Rebecca Gayheart, Yasmine Bleeth, zvijezda serije "Baywatch", a navodno i kolegica Shannen Doherty.

Svojedobno je glumcu nakon rutinskog pregleda otkrivena izraslina povezana s rakom debelog crijeva, a nakon što se izliječio, angažirao se oko podizanja svijesti o važnostima redovnih medicinskih pregleda.

Vijest o smrti Luke Perryja stigla je samo dan nakon što je legendarna glumačka postava serije "Beverly Hills 90210" potvrdila ponovno okupljanje.