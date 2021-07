Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness u braku su od 1996., a čine se zaljubljeni kao i na početku svoje veze, koja je započela na setu serije "Correlli".

Hugh Jackman (52) i Deborra-Lee Furness (65) prošli su mnoge teške trenutke u svojoj vezi, a jedan su od najskladnijih holivudskih parova.

Par je snimljen u dobrom raspoloženju u popularnom ljetovalištu Hamptons na istočnom dijelu otoka Long Island. Deborra je grlila Hugha dok je nosio četiri kutije pizze i cijelo vrijeme su se smješkali.

Glumac je iznenadio mnoge time što je nosio dioptrijske naočale s kojima nije viđen ranije, a nema običaj pozirati s njima ni na svom Instagramu.

Inače, mnoge žene tuguju jer je Jackman od 1996. u braku s kolegicom. Sreli su se godinu dana ranije na setu serije "Correlli", u kojoj su igrali glavne uloge. "Zaljubio sam se u nju čim sam ju vidio. Htio sam se odmah oženiti njome, iako sam bio jako mlad", svojedobno je rekao Jackman. Naime, on je bio u ranim 20-ima, a ona je 13 godina starija od njega.

"Seksualna kemija između njezina i moga lika u seriji nekako se prelila u stvarni život. Bilo je nevjerojatno svaki put kad smo imali zajedničku scenu. Sramio sam se svojih osjećaja jer sam mislio da se ona nikad neće zaljubiti u mene", ispričao je Hugh o svojim danima na setu sa suprugom.

Glumac je jednom otkrio i tajnu svog dugog braka. "Sretna žena, sretan život", istaknuo je.

Supružnici su htjeli imati djecu i odlučili se za umjetnu oplodnju, no to nije uspjelo i Deborra je pobacila dva puta. Iako su to bili jako teški trenuci za njih, zajedno su ih prebrodili te su posvojili sina Oscara (21) i kćer Avu (16). Jackman je jednom rekao kako njegova djeca imaju privilegiran život i trudi im se sve pružiti, no zauzvrat je dosta strog u njihovu odgoju i stalno ih uči o poštovanju i zahvalnosti.

Jackman i njegova supruga tijekom cijelog braka uspješno se nose i s ružnim komentarima na njezin račun. Naime, kritiziraju Furness da izgleda neugledno i ne drži do izgleda uz svog muža koji je seks-simbol. No njih to baš i ne dira.