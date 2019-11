Djevojka nogometaša Dominika Livakovića okrila što mu je poštar napisao na kuvertu.

Djevojka našeg proslavljenog nogometaša Dominika Livakovića na InstaStoryju je otkrila kakvu podršku obožavatelja dobiva njezin dragi prije važnih utakmica. Lijepa Helena tako je podijelila fotku na kojoj se vidi omotnica, tj. kuverta koju je golman dobio od poštara, a na kojoj se nalazi zanimljiva poruka.

"Pobjeđujemo u Milanu... Poštar", napisao je poštar na kuverti računa za telekomunikacijske usluge. Helena je uz fotografiju dodala samo emotikon plavog srca.

Dinamo sljedeću utakmicu igra protiv Atalante u Milanu, pa je ovo prigodan znak pažnje Livakovićevog poštara koji je očito i veliki nogometni fan.

Inače, lijepa Helena Matić, koju mnogi nazivaju hrvatskom Meghan Markle zbog nevjerojatne sličnost s britanskom vojvotkinjom, sinoć je na Maksimiru bodrila Dinamo koji je, u šokantnoj završnici, završio izjednačen sa Šahtarom 3:3. Tri minute do kraja utakmice, dinamovci su bili na korak do osmine finala Lige prvaka, no u sudačkoj nadoknadi pobjeda im je izmakla.

Helena i Dominik upoznali su se tijekom ljeta 2017. godine, a ljetna romansa pretvorila se u ozbiljnu, dugogodišnju vezu.