Helena Matić je na Instagramu objavila dosad neviđene fotografije vječanja s Dominikom Livakovićem koje su svima oduzele dah i podsjetile na scene iz hit-filmova o poznatom tajnom agentu.

Naš nogometni vratar Dominik Livaković nedavno je uplovio u bračnu luku s dugogodišnjom djevojkom Helenom Matić, a koja je sada objavila i fotografije njihova najljepšeg dana i sve ostavila bez teksta.

"Ajme divni", "My name is Bond, Helena Bond", "Top ste", "Preslatki", "Bez komentara, samo wow", "Divnoooo", "Wowwww", "Kakve slike, 007", "Odlične fotke, čestitam", "Dominik kao James Bond", "Mislim kako je ovo jedan od najcool vjenčanih photoshooota koje sam vidjela u životu. Predivni ste, puno sreće, ljubavi i zdravlja u zajedničkom životu vam želim", dio je komentara koje je novopečeni bračni par dobio.

Par se vjenčao u katedrali sv. Stošije u Zadru, a vjenčanje vratara hrvatske reprezentacije privuklo je veliko zanimanje javnosti.

Mladence su pred crkvom dočekali veseli svatovi i živa glazba, a slavlje se nastavilo u Falkensteiner resortu Punta skala u Petrčanima.

Uzvanici, među kojima su bili i Livakovićevi kolege iz reprezentacije, na društvenim mrežama otkrili su djelić atmosfere sa svadbenog slavlja na kojem je nastupio Petar Grašo. Pojavila se i snimka prvog plesa mladenaca za koji su odabrali Grašin romantični hit "Jel' ti reka 'ko". Na svadbi je pjevao i Saša Matić, a mladenci i njihovi gosti uživali su i u spektakularnom vatrometu.

Helena je veliku pažnju javnosti i medija privukla tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2018. godine kada su je mediji prozvali hrvatskom Meghan Markle jer izgledom neodoljivo podsjeća na vojvotkinju od Sussexa

