Hayford Okine svojom je opasnom vještinom osvojio glasove i žirija i publike, te završio u finalnoj emisiji Supertalenta.

Hayford Okine u Hrvatsku je iz daleke Gane stigao zbog jednog čovjeka kojem se divi, kapetana naše nogometne reprezentacije Luke Modrića, ali i kako bi nam pokazao svoje opasno umijeće u showu Supertalent.

Njegov nastup uključuje čaše, noževe i druge zanimljive rekvizite, a ono što nam je pokazao u audicijskoj i polufinalnoj emisiji bilo je dovoljno da i publika i žiri zanijeme od čuda. Da je izazvao pravo oduševljenje, dokazuje i činjenica da je Hayford završio u finalu Supertalenta, a komentari žirija bili su mu dodatni vjetar u leđa.

"Ovo je bilo mirno i moćno, bravo", poručio mu je Davor nakon jednog njegovog nastupa, koji definitivno spada u najopasnije ove sezone, a uključivao je balansiranje i akrobacije s predmetima poput staklenih čaša i noževa koje naziva svojim suprugama. Iako je izvodeći svoj točku diljem svijeta zaradio nekoliko ožiljaka, to ga nije spriječilo da odustane od opasne vještine.

Inače, Hayford je svoj talent otkrio je trenirajući gimnastiku, nakon čega se odlučio okušati u balansiranju.

U showu je uspio impresionirati i strogu Martinu Tomčić, koja mu je čak i asistirala u jednom trenutku na pozornici tijekom audicija, nakon čega je ostala prepuna dojmova.

"Da nisam bila na pozornici, možda bih čak i posumnjala u neki trik, ali s obzirom na to da sam vidjela, ja sam krajnje impresionirana", rekla je Martina.

Ovaj 30-godišnjak tako je uspio impresionirati dvoje najstrožih članova žirija, Martinu i Davora, a očekivano ni Janko ni Maja nisu ostali ravnodušni.

Hayford ima i zanimljiv cilj. Naime, želi oboriti Guinnessov svjetski rekord u balansiranju stolicama. Da bi mu to pošlo za rukom, mora naučiti savršeno balansirati s čak 15 stolica istovremeno. Hoće li nam baš to zadovoljstvo da svjedočimo takvom posebnom spektaklu priuštiti u finalu Supertalenta?

Hayford je ovoga puta imao vrlo vatren nastup i to doslovno, pa ne čudi da je upozorio gledatelje da to ne pokušavaju kod kuće! "Zapanjilo me ovo. Talent je neosporan, češkanje s vatrom je bilo manje gledljivo. Ti samo napreduješ, bravo", prvi mu je poručio Janko.

"Ja sam se super zabavila, balansiranje je sjajno, no ovo s vatrom nisam shvatila. U svakom slučaju, zaista neosporan talent što se tiče balansiranja", bila je iskrena Maja. "Atraktivno, zabavno, opasno, vrijedno Supertalenta večeras", bila je ovoga puta kratka Martina.

