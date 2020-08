Haris i Melina Džinović vjenčali su se 2014. nakon 11 godina veze i imaju dvoje djece.

Bosanskohercegovački pjevač Haris Džinović (68) već je 17 godina sa svojom suprugom Melinom (39), a od toga su šest godina u braku.

Supružnici ističu da su im najbitniji ljubav i poštovanje, no postoji jedna stvar koju Haris ne dozvoljava modnoj kreatorici. "Moj suprug ne dozvoljava promjenu boje, dužine, ničega. On kaže da me je takvu upoznao i da to tako ostaje. Moja kosa uvijek mora biti čista i njegovana, to mi je važnije od odjeće", priznala je Melina za Kurir.

Zbog toga je modna dizajnerica ostala plavuša i odustala od promjene boje kose, iako je o njoj razmišljala. Supružnici su zaljubljeni kao i prvog dana kada su se upoznali, a to je bilo 2003. godine.

Dobili su dvoje djece i vjenčali su se nakon 11 godine veze 2014. u Dubrovniku.

Inače, Melina je svojedobno rekla da ne dopušta djeci da imaju Instagram profile. "To je svakodnevno moljakanje da im se to dopusti, pošto su oni jedini u društvu koji to nemaju, ali ja sam im rekla svoje obrazloženje. Na Instagramu svi imaju trbušnjake, svi su na Maldivima, svi imaju Rolex i Hermes torbu i nitko nije tamo na fakultetu. Ja nisam vidjela nijednu sliku na Instagramu da je netko u biblioteci ili da netko uči. Ja se držim stava da je to u njihovim godinama veliko zlo i da im ne treba biti dostupno", ispričala je kreatorica za Puls Online.