Uz njegove pjesme generacije se vesele, tuguju, zaljubljuju, slave, pa stoga ne čudi što upravo Haris Džinović nosi nadimak "kralj meraka". Kojeg našeg pjevača on posebno voli te kako izgleda kad Haris u Lisinskom zapjeva "Pariške kapije", otkrila je naša Julija Bačić Barać.

Kad zapjeva Haris Džinović, malo tko ostaje ravnodušan. On je davno na publici testirao pjesme poput "Rano je za tugu", "I tebe sam sit kafano", "Pariške kapije" i mnoge druge, koje su postale evergreeni na Harisov način. Stoga ne čudi da ga je u našoj metropoli još jednom dočekala prepuna dvorana Lisinski, u kojoj je prije tridesetak godina tjedan dana nastupao svaki dan.

"Imao sam sedam koncerata za redom svaki dan. Tada sam imao onu grupu cigansku Sar e Rome i to je bilo u to doba jako popularno tako da je bila potreba da se radi svaki dan koncert", otkrio nam je Haris.

I tada, baš kao i danas, prije koncerta provjerava samo jedno.

"Nemam nekih posebnih rituala, najveći ritual mi je onako pod navodnicima da ozvučenje bude dobro jer onda se osjećam komotno i komforno,a sve ostalo je onako dosta periferno", priznao je glazbenik

Pjesme Harisa Džinovća teško je svrstati u jedan glazbeni žanr, ali su zato svi složni kad je u pitanju njegov nadimak "kralj meraka".

Ako vam netko kaže da ste kralj meraka i ako vas netko časti s još nekim lijepim epitetima naravno da vam to prija. Vjerojatno se to ljudima sviđa što ja radim pa onda tako me procjenjuju i tako me časte s tim nekim lijepim epitetima

Ovaj rođeni Sarajlija pjeva već gotovo 40 godina, a svoj vizualni identitet svih tih godina nije previše mijenjao. Od brkova i šešira se ne odvaja. Iako je u braku s modnom dizajnericom, stajling za pozornicu uglavnom sam bira.

"Obzirom da sam se kasno oženio tako da supruga nije utjecala baš na početku moje karijere ili negdje u sredini. Nekad se pobrine i ona, nekad i ona nešto sugerira, ali uglavnom to ja radim", priznao je.

Na koncertu u Lisinskom nije bila njegova trideset godina mlađa supruga Melina.

"Nažalost žena je u Americi ima neki fitting tamo neka snimanje, pa smo se razdvojili malo. Djecu ne vodim, to njima više nije interesantno, imaju oni svoj đir", otkrio je.

Tata Haris voli slušati hrvatsku glazbu, a naš omiljeni pjevač mu je: "Meni je pokojni Oliver bio daleko najveći i najbolji, to svi znamo. Hrvatska ima dosta dobrih pjevača tako da ne bih sad izdvajao nekog da se neki ne bi naljutili.

Kad ne pjeva, opušta se uz tenis i nogomet, a s posebnom pozornošću pratio je i svjetsko prvenstvo u Rusiji, kad je igrala naša reprezentacija.

"Naravno da sam pratio i navijao, nego što. Šteta što nisu bili prvi, ali Bože zdravlja. Dobro je i ovo, fanstastičan je uspjeh igrati u finalu svjetskog prvenstva, to je amazing", zaključio je.

Život na relaciji Beograd-Pariz nije ga umorio, a sa 68 godina ni mirovine u njegovu slučaju nema na vidiku.

"Dok god publika traži ja mislim da nema. Zašto bi bilo? A konačno lijepo je pjevati", zaključio je Haris.

