Vjenčanje godine je u tijeku, a Hana Huljić i Petar Grašo su s kumovima i najužim članovima obitelji upravo u crkvi svetog Domonika u Splitu te bi svakoga trenutka trebali izaći vjenčani!

Svi su čekali vidjeti kako će izgledati Hanina vjenčanica, a mladenka je zaista zablistala u glamuroznoj bijeloj haljini.

Povjerenje za vjenčanicu je dala poznatom splitskom dvojcu. "Hana je naša dugogodišnja prijateljica i bila nam je zaštitno lice i isto nas je pratila kad smo snimali kampanje. Zapravo njezina vjenčanica nije iz naše klasične bride kolekcije, gdje imamo te naše krojeve, 6 do 7 modela. Ona je izrađena isključivo za nju, rađena je po nekakvoj njenoj osobnosti, to jest kako smo mi nju vidjeli. Moja supruga je odradila skicu i napravili smo par prijedloga i Hana se jako brzo odlučila u možda nekih 5-10 minuta i rekla evo to je ta koju želim. Ona je prekrasna jednostavna cura", rekao je dizajner Jurica Pirić za In Magazin ovoga tjedna.

"Taj cijeli stajling je prepustila ljudima koji rade s njom već dugo godina. Cipele radi Ledenko, A šminku i frizuru radi Josip Lijić tako da smo svi dugo godina suradnici i s Hanom radimo dugo godina sve te projekte i na neki način bilo je logično da se cijela ta ekipa skupi oko nje", objasnio je.

