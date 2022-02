Veliku ulogu u vjenčanju Hane Huljić i Petra Graše, o kojem se govori već tjednima, ima splitski modni dvojac Arileo. Naime, oni su zaduženi za vjenčanicu u kojoj će Hana izgovoriti svoje sudbonosno "da". Kako su Jurica i Marija Pirić zamislili lijepu Hanu na vjenčanju te koja iznenađenja pripremaju zna ekipa IN Magazina.

Među predivnim vjenčanicama u ateljeu brenda Arileo krije se i ona o kojoj se govori tjednima. Naravno, riječ je o vjenčanici mlade glazbenice Hane Huljić koja će u subotu 19. veljače uploviti u bračnu luku s pjevačem Petrom Grašom. A kako bi Hana zablistala na taj posebni dan, povjerenje je dala modnom splitskom dvojcu.

"Hana je naša dugogodišnja prijateljica i bila nam je zaštitno lice i isto nas je pratila kad smo snimali kampanje. Zapravo njezina vjenčanica nije iz naše klasične bride kolekcije, gdje imamo te naše krojeve, 6 do 7 modela. Ona je izrađena isključivo za nju, rađena je po nekakvoj njenoj osobnosti, to jest kako smo mi nju vidjeli. Moja supruga je odradila skicu i napravili smo par prijedloga i Hana se jako brzo odlučila u možda nekih 5-10 minuta i rekla evo to je ta koju želim. Ona je prekrasna jednostavna cura", govori dizajner Jurica Pirić.

Jurica ističe kako je Hana osoba s kojom bi svaki dizajner poželio raditi. Iako se glazbenica priprema za jedan od najvažnijih dana u životu, Jurica ističe kako je zadržala smirenost i pozitivnu energiju. Upravo to su željeli prenijeti i na vjenčanicu.

"Definitivno neće biti niti šljokica niti čipke. To je jednostavno nešto što mi na njoj jednostavno ne pristaje, ona nije taj tip. Ono što bi ja samo volio istaknuti za nju i šta je meni prekrasno, ona se voli stilski vračati u povijest i ima uvijek te nekako lagane retro elemente. Štitim privatnost svih mladenki jer svima je bitno da taj efekt iznenađenja, tih pol sata, sat vremena pred crkvu bude nešto posebno i lijepo", tajanstven dizajner.

No ono što nam je Jurica uspio otkriti jest tim ljudi koji se brine o Haninu stajlingu da zasja u najljepšem svjetlu.

"Taj cijeli stajling je prepustila ljudima koji rade s njom već dugo godina. Cipele radi Ledenko, A šminku i frizuru radi Josip Lijić tako da smo svi dugo godina suradnici i s Hanom radimo dugo godina sve te projekte i na neki način bilo je logično da se cijela ta ekipa skupi oko nje", objašnjava.

Osim možda, prema interesu javnosti, o najvažnijoj vjenčanici ove godine, modni bračni par Pirić radi i na novoj kolekciji koja će sigurno buduće mladenke ostaviti bez daha.

"Mi radimo od 5 do 7 modela, međutim baza mi je trenutno s čim najviše volim raditi to su nekakvi kadi, to su nekakvi puni žoržeti, viskozne tkanine koje lijepo padaju. To mi je nekakva baza, a ovo su mi nekakvi detalji koje koristim u samom kreiranju", govori dizajner.

Iskustvo u modnom svijetu bračni par Pirić brusi već 20 godina pa nije ni čudno što su već dugi niz godina u samom vrhu hrvatske modne scene. Dokaz tomu je njihova prošlogodišnja kolekcija vjenčanica za kojom su mladenke poludjele.

"Presudilo je možda i to što ta haljina možda može biti korištena i poslije i ta haljina se može obući i u nekoj drugoj prigodi. Haljina može biti od večernje do poslovne varijante i dosta se cura odlučivalo za to. To je jedan preklopni mot koji je meni osobno najdraži do sada. Kažem, uboli smo s nekakvom idejom koja je zaživjela trenutno u Dalmaciji", kaže.

Mnogo nam još lijepih modnih iznenađenja u budućnosti pripremaju supružnici i dizajneri Jurica i Marija Pirić.

