Hana Huljić ima novu frizuru, a svi se dive njezinoj prirodnoj ljepoti, dok se poveći trudnički trbuščić sve više nazire.

Hana Huljić Grašo oduševila je svoje obožavatelje novom frizurom nakon što je na Instagramu osvanula njezina najnovija fotografija, a na kojoj ponosno pozira sa sada već povećim trudničkim trbuščićem.

Haninu je fotografiju na svojem profilu na Instagramu objavio salon u kojem je osvježila izgled, a komplimenti su se zaredali u komentarima.

"Koliko je predivna", "U moru plastike prekrasno vidjet prirodnu, lijepu ženu. A frizura top", "Prekrasna Hana", "Super je", "Prelijepa", dio je pohvala koje je dobila.

Hana blista kao trudnica dok sa svojim suprugom Petrom Grašom čeka malenu djevojčicu, a on je ovih dana otkrio i neke dosad nepoznate detalje s njihove svadbe.

"Sve je bilo onako kako smo željeli Hana i ja. Mali krug ljudi, samo oko 50 prijatelja. Jedino što nismo zamišljali je 250 novinara ispred crkve. Morali smo ući kombijem, a ljudi su nas malo štitili. Imali smo romantičnu viziju da ćemo šetajući kroz uske ulice, držeći se za ruke, doći do crkve. To je stvarno izgledalo kao neki paparazzo skup. Bio je to jedan tulum onako kako ja vidim da bi se trebali ljudi zabavljati na svadbama. Nismo ništa skrivali, samo smo htjeli da bude potpuno dalmatinski. Netko želi 600 ljudi i 50 muzika, a mi smo željeli 50 prijatelja. Ja sam čak bio i svoj DJ", izjavio je za Kurir.rs.

