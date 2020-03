Hana Hadžiavdagić Tabaković pokazala je da ju koronavirus ne može spriječiti u izvršavanju njezinih obveza. Fotografirala se nakon šminkanja i frizure u kafiću.

Dok je većina građana stopirala uobičajene obveze i pokušava ne izlaziti iz kuće, televizijska voditeljica i influencerica Hana Hadžiavdagić Tabaković (35) kaže da se ne boji koronavirusa.

"Nema spavanja", istaknula je Hana na Insta storyju i pohvalila se kako je prije devet sati ujutro bila na šminkanju. Poznata influencerica pozirala je našminkana i s frizurom u kafiću u kojem se družila s prijateljicom i podijelila jednu mudrost.

"Ja mislim da u doba korone treba biti samo lijep. I to je to", rekla je Hana. Istaknula je i na jednoj od slika rečenicu "ljepotom protiv korone". Ubrzo je na Instagramu podijelila poruke obožavatelja koji su komentirali kako im se sviđa njezin humor i pozitiva. "Koja si ti kraljica. Kultna izjava dana", "Svaka čast na pozitivnosti koju dijeliš. Ova izjava me je tako nasmijala", napisali su Hadžiavdagić, koja je kako se čini prema objavama, trenutno u Sarajevu.

Voditeljica se kasnije prošetala kao na modnoj pisti u srebrnoj haljini s visokim izrezom na lijevoj nozi i našalila kihnuvši na kraju.

Hana je još jednu stvar istaknula u vezi koronavirusa u čemu ju je dio fanova podržao. "Svi mi koji smo preživjeli četiri godine rata u opkoljenom Sarajevu u izolaciji bez hrane, struje, vode, koji smo bili ranjeni, borili se za živote i izgubili najmilije, koroni možemo samo mahnuti i reći: 'Jaranice, stvarno misliš da te se bojimo? Pa izdržao je Mujo i gore!' ", zaključila je influencerica koju na Instagramu prati više od pola milijuna ljudi.