Kesha je izvela svoj hit singl "Praying". Na dodjeli Grammyja pratile su je kao back vokali legendarne pjevačice.

Najemotivniji trenutak na Grammyjima 2018. godine bila je izvedba singla "Praying" glazbenice Keshe. Singl je posvetila pokretu #MeToo, a u svijetlu svih događanja u Hollywoodu. Njeni back vokali uključivali su Cyndi Lauper, Andru Day, Camillu Cabello... Sama Kesha se na kraju emotivne izvedbe rasplakala. Prilično dirnut izvedbom bio je i voditelj showa James Corden. Kesha je, inače, jako glasno prozivala svog nekadašnjeg glazbenog producenta, koji ju je seksualno zlostavljao i maltretirao.

Singl "Praying" objavljen je u lipnju prošle godine, a nalazi se na novom Keshinom albumu, kojeg je objavila nakon petogodišnje stanke. Puno emotivinije nego dosad, pjevačica je otkrila svoje borbe i emocije. Za ovaj singl bila je nominirana u kategoriji najbolje pop izvedbe, no ipak je nagradu dobio Ed Sheeran za "Shape of You".