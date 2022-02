Goran Špaleta i Nika Rakić natjecatelji su u novoj sezoni Survivora, a prije odlaska u Dominikansku Republiku gdje će se snimati show predstavili su se za DNVENIK.HR.

Jedan od najuspješnijih svjetskih televizijskih formata Survivor uskoro ćemo pratiti na Novoj TV, a kandidate će kroz avanturu života u Dominikanskoj Republici voditi Mario Mlinarić.

Zasad je već poznato da će se u showu natjecati pjevačica Ivana Banfić i Kristian Rauch, fitness instruktor i računalni tehničar iz Zagreba, a sada vam predstavljamo još dvoje kandidata.

Jedan od njih je magistar kineziologije, kondicijski trener i predavač Goran Špaleta koji za sebe kaže da se ne voli snimati i da prijavom na Survivor dijelom izlazi iz svoje komfor zone.

"Na prijavu me potaknula znatiželja. Volim se stavljati u izazovne situacije i pratiti kako ću se snaći. Ako smo stalno u komfor zoni, ne možemo ni rasti", smatra Goran koji sebe opisuje kao upornu osobu koja ne odustaje dok ne ostvari ono što je zacrtao te dodaje: "Mislim da za uspjeh u Survivoru nije presudna ni snaga, ni izdržljivost nego odluka da želiš ostati do kraja. Vjerujem da će psihički izazov ostavljanja svih blagodati života u civilizaciji biti najzahtjevniji".

Svjestan je i svojih prednosti za pobjedu u showu.

"Moj najveći adut, kao što sam već rekao, je upornost i odlučnost. Ako odlučim da ostajem do kraja i da ću pobijediti teško da će me išta spriječiti na tom putu", poručuje i već zna da je ovo avantura koju će pamtiti cijeli život.

Otkrio nam je i što će mu biti najveći izazov.

"Najveći izazov će biti nedostatak hrane. Volim fino i puno jesti. Ali more je veliko i čisto, siguran sam da ću se snaći. Ipak sam odrastao na moru i neću biti gladan. Što se tiče samog boravka na otoku, nemam nekih strahova. Više me strah kako će izgledati moji projekti kada se vratim u Zagreb. Ali imam izvrstan tim ljudi i siguran sam da će me dočekati sve još bolje nego kada sam otišao", optimističan je Goran koji vjeruje i da će se dobro slagati s drugim kandidatima jer je po prirodi jako mirna osoba i nije konfliktan, ali ga ipak malo brine njegov dalmatinski temperament.

"Dogodi se da brzo odreagiram ali nikad ne zamjeram nekome ništa dugo. Za 5 min možemo svi opet biti najbolji prijatelji", priznaje.

Goran je rođen je u Zadru, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a nakon toga seli se u Zagreb gdje upisuje Kineziološki fakultet. Nakon završenog fakulteta i stjecanja titule magistra kineziologije, osnovao je tvrtku koja se bavi mentoriranjem trenera i individualnim treninzima, a trenutno broji preko 50 trenera u 12 fitness centara. Također, Goran je osnivač i tvrtke koja se bavi korporativnim fitnesom, konzultacijama, predavanjima o zdravom životu i radionicama, a najnoviji projekt u kojem sudjeluje bavi se pripremom i dostavom balansiranih obroka na radno mjesto. Osim što uspješno vodi vlastite projekte, Goran je voditelj i predavač na Sportskom učilištu, gdje je mentorirao i educirao preko 100 trenera, a već više od 20 godina aktivno se bavi veslanjem i sudjeluje na brojnim državnim i međunarodnim natjecanjima.

Gorana će se u Survivoru pridružiti i Nika Rakić, studenticu pete godine na Kineziološkom fakultetu te privatnu i grupnu trenericu.

Nika dolazi iz malog naselja Kerestinca, a sebe opisuje kao pozitivnu, nasmijanu i energičnu osobu.

"Inače sam avanturistički tip osobe, nitko se od mojih nije iznenadio jer sam se prijavila", govori Nika.

U životu je pokreće neizvjesnost koju nosi sutrašnji dan jer uvijek očekuje najbolje i nastoji sve gledati s pozitivne strane te živjeti život bez briga. Kao svoju najbolju kvalitetu Nika ističe njezinu upornost jer ne odustaje čak ni kada je najteže i dobar je motivator drugima, a stavljanje drugih ispred sebe smatra svojim najvećim nedostatkom.

"Za pet godina vidim se kao uspješan trener u fitnessu, da imam svoje poslovanje, također planiram otvoriti vrtić s prijateljicom jer obožavam djecu", objašnjava Nika.

