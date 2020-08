Emma Corrin u studenom će se pojaviti u ulozi princeze Diane, a kako bi se mogla što lakše nositi sa slavom, sprijateljila se s Harryjem Stylesom.

Glumica Emma Corrin utjelovit će princezu Dianu u četvrtoj sezoni serije "The Crown", a britanski mediji otkrili su kako se mlada glumica počela družiti s popularnim pjevačem Harryjem Stylesom.

Između njih nema ništa romantičnog, već znaju iste ljude te je bilo za očekivati da će biti i u istom društvu. Ono što glumica želi od slavnog pjevača jesu savjeti. Emma naime očekuje kako će se njezin život drastično promijeniti kada na male ekrane dođe nova sezona serije u kojoj glumi jednu od najomiljenijih osoba u povijesti britanskog javnog života.

"Očekuje kako će se svi početi zanimati za njezin život te joj je drago da ima prijatelje poput Harryja koji joj mogu pomoći nositi se sa slavom", istaknuo je izvor blizak glumici za The Sun.

Netflixova serija "The Crown" od prve je sezone neupitni hit, a priča prati život britanske kraljice Elizabete otkako je preuzela tron pa do danas. Četvrta sezona hvaljene i nagrađivane serije "The Crown" prikazat će kraljičin odnos sa "Željeznom lady" te romansu princeze Diane i princa Charlesa od samih početaka pa sve do vjenčanja, a publika će je imati priliku pogledati od 15. studenog ove godine.