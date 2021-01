Potaknuta uznemirujućim svjedočanstvima kolegica iz regije, Dora Lipovčan na Facebooku je podijelila svoju tešku priču.

Nakon što su na Facebook stranici "Nisam tražila" žene iz naše regije anonimno krenule dijeliti priče o seksualnom zlostavljanju koje su doživjele, svoju tešku ispovijest na svom profilu na Facebooku odlučila je podijeliti naša glumica Dora Lipovčan.

"Silovana sam puno prije nego što sam ušla u svoju profesiju, iako sam se njome počela baviti u djetinjstvu pa je stoga ne mogu kriviti za to što mi se tada dogodilo.... Ali utoliko više razumijem danas svoje kolegice širom regije koje izlaze s takvim pričama vezanim za svoj profesionalni život i školovanje. U poslu sam vjerojatno imala sreće da nikad nisam postala meta predatora, možda i zato što sam to iskustvo nosila kao krvareći ožiljak od prije i što sam dotad već razvila obrambene mehanizme koje bi svakog s takvim namjerama jasno na prvi pogled uvjerili da će se loše provesti ako ikad stavi ruku na mene... jer vjerujem da bi taj koji bi me probao još jednom neželjeno dotaknuti u ovom životu završio iščupanog grkljana zubima. Toliko bijesa nosim u sebi od djetinjstva. Nadam se da će svi sad izaći s imenima da bi se predatori maknuli s naših ulica, škola i akademija. Ja sam šutjela punih 15 godina prije nego sam otišla na policiju. I ne, nisu ga zatvorili, bilo je prekasno i nije bilo dovoljno dokaza za sud. Al' sam bar progovorila. Otad mi duša malo manje krvari...", napisala je domaća glumica.

Dori su podršku pružili kolege i prijatelji te joj zahvalili što je podijelila ovo s javnošću. "Ono što kod silovanja strada je duša... Iako um ostaje desetljećima zarobljen u slikama, iako se tijelo zauvijek lomi autoimunim bolestima, iako je nakon toga prokleto teško dati srce na uvid, posudbu a kamoli dar, još uvijek ga je moguće sačuvati... Al' ono što najteže stradava je duša. Sam razlog vlastitog postojanja postaje zauvijek upitan. Zato se šuti", kasnije je objasnila Lipovčan u novom statusu.

Inače, Facebook stranica "Nisam tražila" je pokrenuta prije nekoliko dana nakon što je glumica Milena Radulović (25) šokirala javnost otkrivši da ju je silovao Miroslav Mika Aleksić, voditelj ugledne, privatne škole glume u Beogradu. Prijavila ga je policiji kao i još nekoliko žrtava od kojih su neke maloljetne.

Na stranici "Nisam tražila" su prvo anonimno progovarale glumice, no sada to rade djevojke i žene koje se bave raznim zanimanjima, a njihove bolne ispovijesti su odjeknule regijom.