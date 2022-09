Prema pisanju španjolskih medija Gerard Pique je Shakiru varao i s Bar Refaeli, koja je navodno bila tek prva među njegovim aferama.

Izraelska manekenka Bar Refaeli zanijekala je da je 2012. godine imala aferu sa Shakirinim bivšim partnerom i nogomašetem Gerardom Piqueom, nakon što se u španjolskim medijima pojavila vijest o njihovoj aferi.

Prema pisanju The Timea, španjolski novinar Jordi Martin tvrdi da su 37-godišnja Bar i 35-godišnji Gerard razmjenjivali poruke i sastajali se potajno i to godinu dana nakon što se ona razišla s glumcem Leonardom DiCapriom 2012. godine i kaže da je to bio prvi put da je Gerard bio nevjeran Shakiri.

"Razdor između njih počeo je jer je Shakira pronašla poruke od Bar. Bilo je to više od poruka, potajno su se i sastajali. Dobio sam tu informaciju od izvora bliskog Shakiri prije nekoliko dana. Razgovarao sam s bliskom prijateljicom Bar, koja je i moja dugogodišnja prijateljica, a koja mi je potvrdila razlog tadašnjih čestih posjeta manekenke Barceloni. Shakira je bila šokirana. Između 30. lipnja i 6. srpnja 2021. Pique je putovao u Monako u pratnji nekoga tko nije Shakira. Prenio sam i ovu informaciju. Ima tu puno novih detalja kojih nije bila svjesna", izjavio je Jordi.

Bar je zanijekala da je imala aferu s Gerardom još u kolovozu 2021., no glasine i novi detalji su se sada ponovno pojavili.

"Mi smo samo dobri prijatelji", izjavila je, a Gerard je pokrenuo pravni postupak protiv Jordija.

Vijest da su se razišli Gerard i Shakira objavili su prije četiri mjeseca i to nakon što su zajedno proveli 11 godina tijekom kojih su dobili danas 7-godišnjeg sina Milana i 5-godišnjeg Sashu.

