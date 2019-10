Gerard Butler snimljen je kako ljubi nepoznatu ljepoticu.

Okorjeli holivudski zavodnik i neženja Gerard Butler očito ne trati vrijeme nakon ponovnog prekida s poduzetnicom i bivšom manekenkom Morgan Brown, čemu svjedoče fotografije na kojima je snimljen kako ljubi tamnokosu misterioznu ženu.

Točnije, 49-godišnji glumac nije mogao skinuti ruke s lijepe brinete i prestati ju ljubiti nakon večere u jednom losanđeleskom restoranu, i to samo tjedan dana nakon što je prekinuo s Morganom.

Par je snimljen u strastvenom razmjenjivanju nježnosti na ulici pa možemo zaključiti da je večernji izlazak protekao i više nego dobro.

Gerard je s Morgan Brown hodao dvije godine prije prvog prekida 2016. godine, nakon čega su prekidali još nekoliko puta. Prije dva mjeseca pojavili su se zajedno na premijeri filma "Angel Has Fallen" u Los Angelesu zaljubljeni kao prvog dana.

Par se čitavo vrijeme smijao, grlio te čak izmjenjivao poljupce, pa se činilo kako je među njima sve u najboljem redu.

No kad god bi prekidali i radili stanke, šuškalo se da je to zato što se glumac nikako ne želi skrasiti. "Gerard ju doista voli, no nije spreman obvezati se. Nekad su između njih stali posao i obveze, no uglavnom se sve vrti oko toga da se on ne želi vjenčati", otkrio je izvor blizak paru.

Sudeći prema najnovijim paparazzi fotografijama, čini se da je njihova priča ponovno završena, a je li ovog puta zauvijek, saznat ćemo vrlo brzo.