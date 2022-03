Franka Batelić i Vedran Ćorluka vlasnici su luksuzne vile u centru Zagreba, a pjevačica je sada na Instagramu pokazala djelić unutrašnjosti njihova doma.

Pjevačica Franka Batelić i njezin suprug Vedran Ćorluka sa sinčićem Viktorom od kraja 2020. godine žive u luksuznoj vili koju su izgradili u centru Zagreba.

Supružnici rijetko objavljuju fotografije svojeg doma koji se, prema pisanju domaćih medija, prostire na 1553 četvorna metra i ima tri etaže, a njegova je vrijednost oko 15 milijuna kuna.

No Franka je sada na svojem Instagramu pokazala djelić unutrašnjosti njihove vile, iako je na fotkama svu pažnju ukrala ona.

Pjevačica je pozirala u mini haljini u kojoj je pokazala besprijekornu figuru, ali i tetovaže koje ima na tijelu, a fotkala se na prostranom stubištu s upečatljivim dekoracijama koje jednom prilikom već pokazala na društvenoj mreži.

"Najljepša žena na svijetu", "Predivna", "Savršena", neki su od komplimenata koje je Franka dobila, a pratiteljicama su se posebno svidjele njezine sandale.

Inače, Franku trenutno gledamo u showu Nove TV "Ples sa zvijezdama" kao članicu žirija u kojem uz nju sjede i Larisa Lipovac, Igor Barberić i Marko Ciboci.

"Ples je utkan u moj DNK. Volim plesati i uvijek se veselim svakom glazbenom projektu u kojemu je uključena i plesna koreografija", kazala je za DNEVNIK.HR Franka koja se u istom showu natjecala i pobijedila prije 13 godina, kada je još bila srednjoškolka.

"Eh ta davna 2009. godina! Bilo je to vrijeme kada sam još išla u školu i kada sam bila sretna da moram 'pobjeći' na plesne probe u Zagreb. To je vrijeme kada sam neopterećeno i znatiželjno upoznavala ljude i dobro se zabavljala! Tadašnji plesni partner Ištvan Varga osoba je koja me puno naučila disciplini, predanosti radu i strasti prema svom poslu. Ples sa zvijezdama učinio je da se zaljubim u ples. Sada je svaki moj nastup uvijek nekako povezan i sa plesom", prisjetila se Franka.

Show "Ples sa zvijezdama" gledajte svake nedjelje u večernjem programu Nove TV.

