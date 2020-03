View this post on Instagram

Koliko je krhka ljudska egzistencija. Na fotki ja u Portugalu, na najzapadnijoj točki Europe, kad je ograničavanje slobode kretanja i putovanja bilo nezamislivo. Vjerujem da svakom od nas sada kroz glavu prolaze slične misli... Nemojmo NIŠTA uzimati zdravo za gotovo. 💙