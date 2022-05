Filip Vidović u polufinalu showa "Ples sa zvijezdama" progovorio je o problemu s mucanjem koji ga nije spriječio u ostvarivanju njegovih snova.

Mladi glumac Filip Vidović u polufinalu showa "Ples sa zvijezdama" progovorio je o problemu koji ga muči još od osnovne škole.

U prilogu koji je prikazan prije njegova nastupa s Paulom, Filip je otkrio da mu najveći stres u showu predstavlja davanje izjava, jer muca.

"Pratim 'Ples sa zvijezdama' od prve sezone, htio sam biti unutra i pobijediti. Zapravo mi je važno da dođemo u finale i da damo sve od sebe tamo. Ples mi nije stres, više mi je gušt i uživanje. Nekako mi je na samom početku najstresnija stvar bila davanje izjava. U liveu mi to zna bit stresno ako me Maja i Igor nešto pitaju, ali radim i na tome, i to je sad već puno, puno bolje", ispričao je Filip.

"Imam malo problema s mucanjem, ali to nije ono što me tu koči. Počeo sam mucati u osnovnoj školi, u 5. ili 6. osnovne, a curama je to bilo slatko. Sa mucanjem možeš sve, možeš i glumiti i pjevati, možeš sve" naglasio je, a dodao je i kako mu se život dosta promijenio otkako sudjeluje u showu.

"Ljudi mi sve više prilaze, a to je zapravo jako zabavno i simpatično. Ima nešto lijepo u tome", kazao je glumac.

Filip i Paula u polufinalu su plesali cha cha cha i rumbu, te su jedan su od četiri para koji su se plasirali u finale showa "Ples sa zvijezdama".

