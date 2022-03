Filip Vidović i Paule Jeričević u drugoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama" plesali su mambo, a on je nastup posvetio svojoj zaručnici Nataši Pavičević.

Naš mladi glumac Filip Vidović i njegova mentorica Paula Jeričević u drugoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama" plesali su mambo i ponovno oduševili žiri koji ih je nagradio s 31 bodom.

Larisu Lipovac su digli na noge i uz njih je zaplesala, a Franki Batelić je ovo sjajna i predivna plesna priča, te je pohvalila lakoću u pokretu

"Ti prodaješ sve, ali moraš skuplje", slikovito je Igor Barberić poručio Filipu da treba biti još uvjerljiviji, dok je Marko Ciboci komentirao da je nastup bio odličan.

Prezgodna Paula svojim minijaturnim kostimom nikoga nije ostavila ravnodušnim, dok je romantični Filip nastup posvetio svojoj voljenoj zaručnici Nataši Pavičević, koja mu je najveća podrška, a zanimljivo je da ih je spojio upravo ples.

"Spojio nas je baš ples, konkretnije - salsa. Upoznali smo se na jednom plesnjaku. Ukratko mogu reći da mi je ples zaista promijenio život na bolje u svakom pogledu, a pogotovo zato što sam zbog njega upoznao Natašu. Sigurno ne bih danas bio tu gdje jesam bez njene podrške. I siguran sam da će mi i u ovom showu upravo ona biti najveći oslonac i najveća podrška. Jednako je uzbuđena oko svega kao ja, a veliki je plus što razumije taj svijet i nije joj teško slušati me kad danima bez prestanka pričam o koracima i okretima koji me muče", ispričao je Filip za DNEVNIK.HR.

Zbog Filipa su u prvoj emisiji showa pale i prve suze.

"Rasplakali ste me. Ne želim biti patetična, ali stvarno ste me dirnuli, vaš ples je savršen, ja sam stvarno oduševljena. Otac te sigurno gleda od gore. Kako je Ivica naš dragi rekao - samo polako", poručila je Larisa koja se sjetila njegova pokojnog oca, naše glumačke legenda Ivice Vidovića. Suze nisu mogli suspregnuti ni Filip i Paula, a moglo se primijetiti da je zaplakala i publika.

Filip je uoči show a otkrio i koji mu je zlatni savjet dao otac.

"Dok sam pripremao jedan ispit na Akademiji nisam se baš dobro osjećao prilikom izvođenja. Znao sam da nešto ne funkcionira, ali nisam znao ni što, ni kako, ni zašto. Sjećam se da mi je u jednom trenutku tata rekao "Samo polako." I to je bilo baš ono što sam tada trebao. Usporiti. To je tako jednostavan, a koristan savjet koji od tada pokušavam primijeniti na sve", kazao nam je glumac.

