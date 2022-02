Filip Vidović već je dobro poznat domaćoj javnosti, no rijetki možda znaju da mu je salsa jedan od najdražih hobija. O svojoj karijeri, ali i privatnom životu progovorio je u intervjuu za DNEVNIK.hr.

30-godišnji glumac Filip Vidović sve je poznatije ime na domaćoj sceni, a već neko vrijeme nosi epitet najatraktivnijeg i najtalentiranijeg glumca svoje generacije. "Pa nisam znao da nosim tu titulu. Lijepo je to čuti i hvala onima koji možda tako misle, ali znam puno svojih kolega kojima bih prije udijelio tu titulu, nego sebi", skroman je bio Filip u intervjuu za DNEVNIK.hr.

Otkrio nam je koja mu je uloga dosad bila najdraža i zbog čega. "To bi bila uloga Sandija u "Ciganinu, ali najljepšem". Osim što mi je ta uloga bila prekretnica u karijeri i početak odlične suradnje s HNK-om u Zagrebu, posebno mi je draga i zbog toga što sam i sam po mnogočemu sličan Sandiju. Uloga je prekrasno napisana, cijelo djelo je emotivno, slojevito i dirljivo. I najvažnije, suradnja s fantastičnim kolegama, posebice s partnericom Ninom Violić, je učinila moju prvu veliku ulogu stvarno posebnim iskustvom", komentirao je glumac u intervjuu. Često je spominjao kako mu je djevojka Nataša najveća podrška, a ispričao nam je kako su se upoznali te što ih je spojilo.

"Spojio nas je baš ples, konkretnije - salsa. Upoznali smo se na jednom plesnjaku. Ukratko mogu reći da mi je ples zaista promijenio život na bolje u svakom pogledu, a pogotovo zato što sam zbog njega upoznao Natašu. Sigurno ne bih danas bio tu gdje jesam bez njene podrške. I siguran sam da će mi i u ovom showu upravo ona biti najveći oslonac i najveća podrška. Jednako je uzbuđena oko svega kao ja, a veliki je plus što razumije taj svijet i nije joj teško slušati me kad danima bez prestanka pričam o koracima i okretima koji me muče", iskren je bio Filip, kojeg ćemo uskoro gledati u showu Nove TV "Ples sa zvijezdama".

Ispričao nam je što za njega znači ples općenito, u svakodnevnom životu. "Ples je za mene jedno sretno, neopterećeno mjesto gdje mogu biti potpuno slobodan i razigran, svoj. To je prostor gdje mogu uzeti pauzu od svakodnevice, jer me ples u potpunosti zaokupi i natjera da budem prisutan u trenutku, samo uz partnericu i glazbu. Koliko god može biti i naporan i frustrirajući (npr. kad ti na treningu nešto nikako ne ide ili ti nije dan), ipak se mozak uspije odmoriti od svih onih drugih stvari, obaveza i misli koje inače ne daju mira", komentirao je Filip. Obzirom na činjenicu da pleše salsu, smatra da mu to najbolje zasad i ide od stilova.



"Rekao bih da me najviše strah quickstepa i jivea. Dosta su brzi, noge moraju biti jako aktivne, puno se skakuće, a moraš to sve raditi u savršenom ritmu. Nadam da ću, dok mi oni dođu na red, imati i malo više kondicije pa da neće biti tako strašno", kaže Vidović te je komentirao za što smatra da je njegov adut za prolaz u daljnje natjecanje.

"Kod mene baš i nema tajni. Haha! Ja bih rekao da sam malo smotan, razigran i naivan, a to je drugima često, iz meni nepoznatih razloga, simpatično. Nadam se da ću bar jednom u životu imati neke koristi od toga što sam još uvijek tako dječački naivan i razigran jer sam do sada zbog toga češće upadao u probleme! Možda mi sada to donese koji glas. Haha", nasmijao se simpatični glumac. Istaknuo je i kakva su mu očekivanja od showa i plesnog partnera.

"Od prve sezone Plesa sa zvijezdama sam želio biti u tom showu! I sada kad sam tu, želim dati svoj maksimum i još više, želim puno učiti i napredovati, pomaknuti svoje granice i uz to se super zabaviti, upoznati neke zanimljive nove ljude i sklopiti nova prijateljstva. Od plesne partnerice očekujem da bude sa mnom stroga i da me posloži do najsitnijih detalja, da me tjera da ponavljam dok ne napravim kako treba. Ali očekujem i da ima strpljenja za moje glupe fore ili još bolje, da ima fore još gluplje od mojih", zaključio je.

Filip je inače sin našeg legendarnog glumca Ivice Vidovića, a podijelio je s nama što je najviše naučio što se posla tiče od svoga oca. "Dok sam pripremao jedan ispit na Akademiji nisam se baš dobro osjećao prilikom izvođenja. Znao sam da nešto ne funkcionira, ali nisam znao ni što, ni kako, ni zašto. Sjećam se da mi je u jednom trenutku tata rekao "Samo polako." I to je bilo baš ono što sam tada trebao. Usporiti. To je tako jednostavan, a koristan savjet koji od tada pokušavam primijeniti na sve", kaže glumac.

Za kraj nam je ispričao čime se bavi kada nije na pozornici ili pred kamerom. "Pa ne znam jesam li možda spomenuo da plešem salsu? Hehe! Svakako salsa, povremeni odlasci na plesnjake, radionice pa čak i vikend putovanja na salsa festivale.



Osim plesa, volim zaigrati nogomet, koji sada zbog Plesa sa zvijezdama i straha od ozljede ide na pauzu neko vrijeme, bar dok ne ispadnem iz showa što, nadam se, neće biti tako brzo", kazao je Vidović.

