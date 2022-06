Filip Vidović u showu "Ples sa zvijezdama" stekao je brojne nove obožavatelje, ali i prijatelje, a za DNEVNIK.HR je otkrio svoje planove za vjenčanje s dugogodišnjom djevojkom Natašom te se prisjetio i pokojna oca Ivice Vidovića.

Mladi glumac Filip Vidović osvojio je simpatije gledatelja showa "Ples sa zvijezdama" u kojem mu je mentorica bila Paula Jeričević.

Iako mu je pobjeda izmakla, sretan je što je mogao sudjelovati u ovakvom showu i što je dogurao do finala.

"Ples sa zvijezdama mi je stvarno jedno predivno iskustvo, jako je intenzivno, svaki dan se trenira po 6-8 sati, ali ljubav prema plesu je dobila jedno kompletno novo značenje. Nadao sam se da ću doći do finala i jako mi je drago da se to na kraju i dogodilo, jer to mi je pružilo jedan lijepi završetak cijelog ovog procesa kroz koji smo prolazili četiri mjeseca", kazao je Filip za DNEVNIK.HR.

Iz showa sa sobom nosi brojne lijepe uspomene i nova prijateljstva, ali priznaje i da mu je nešto bilo teško.

"Ovaj show mi je donio nove i zanimljive ljude koje sam upoznao i sa kojima sam se spojio. Tu mi je najbitnija Paula. Zahvalan sam da sam cijeli ovaj proces prošao sa njom, da smo se upoznali i da smo postali jako dobri prijatelji koji će se nastaviti družiti i plesati. Najljepša uspomena je zapravo to da imam videa svih plesova koje smo plesali i ponosan sam na svaki od njih. Svaki je imao nešto posebno. Najteže je bilo stavit život na pauzu i trenirati svaki dan u tolikim količinama, ali i dalje to nije toliko teško jer predstavlja ogroman gušt" govori.

Filip je zbog ozlijede morao preskočiti jednu emisiju, a evo što kaže kako se tada osjećao i koliko mu je bilo teško vratiti se treninzima.

"Iskreno bilo me je malo strah hoću li moći nastaviti sa nastupima, ali veliko hvala fizioterapeutu Marku Mravuncu bez kojeg ništa od toga ne bi bilo moguće. Bio sam kod njega na terapijama svaki dan, bandažirao me svaki put prije treninga, slušao moje nesigurnosti i dobro me usmjeravao. Povratak treninzima je zbog Mrava, kako ga od milja zovem, prošao jako glatko", ističe glumac.

Zanimalo nas je i koji mu je nadraži, a koji najteži nastup.

"Najdraži nastupi su mi sigurno bečki valcer koji je bio naš prvi ples, a nakon toga posebnu neku vrijednost za mene imaju rumba, tango i paso doble. Najteži nastup zasigurno je bio onaj zadnji, freestyle. Koliko god mi je bilo predivno plesati taj ples, jer smo ga plesali isključivo za našu dušu, bio je emotivno najteži jer je predstavljao kraj cijelog ovog procesa", priznaje.

Prisjetio se i svojeg prvog susreta s Paulom koju je priželjkivao kao mentoricu.

"Prvi susret je bio jako nervozan i pun uzbuđenja, jer smo jako željeli plesati zajedno, a nismo znali hoće li biti tako ili neće do trenutka kad smo se prvi put sreli na snimanju u dvorani. Jako smo se zbližili, ona je jedna posebna osoba koja mi je jako prirasla srcu. Postali smo jako dobri prijatelji i sigurno ćemo se nastaviti družiti i dalje", kaže.

Filip je relativno novo lice na domaćoj sceni, a evo koliko mu se život promijenio nakon sudjelovanja u "Plesu sa zvijezdama".

"Pa osim što sam trenutno poprilično umoran od ova predivna četiri mjeseca, i što me tu i tamo netko prepozna, nasmije se i pozdravi na cesti...ništa se zapravo nije promijenilo", tvrdi.

Uz njega su tijekom cijelog showa bili njegovi najbliži, a posebice djevojka.

"Svi moji prijatelji su jako ponosni, podržavali su me tokom cijelog procesa, a pogotovo mama, seka i moja djevojka Nataša koja je u svakom trenutku bila uz mene i slušala moja kukanja kako mi nekad ne ide i kako je teško. Uvijek je bila tu da posluša i da mi da poneki savjet...stvarno je bila najveća podrška tokom cijele ove sezone", ističe Filip.

U showu se dosta otvorio i nije skrivao emocije, a kaže da ga to nije iznenadilo.

"Inače sam prilično emotivan i ne volim skrivati emocije. Mislim da u njima uvijek leži neka lijepa istina o nama samima i toga se ne treba sramiti", smatra.

Teško je zaboraviti i njegov prvi nastup u showu kojim je rasplakali Larisu Lipovac Navojec, a ona je tada spomenula i njegova pokojnog oca Ivicu Vidovića, o kojem je i Filip često razmišljao tijekom showa.

"Volim misliti da je on uvijek nekako sa mnom iako ga zapravo nema, uvijek mi je lakše tako razmišljati. Vjerujem da odnekud gleda i da mu je drago. Mislim da bi bio ponosan na sve što smo napravili u emisiji", kaže glumac.

Njegova mentorica i plesna partnerica u showu, Paula, se dva dana prije finala udala, a i i Filip je zaručen, pa se nametnulo pitanje o njegovu vjenčanju.

"Taj trenutak se već polagano i bliži, to će doći kroz negdje malo manje od godinu dana. Pripreme i razmišljanja o svemu tome uskoro će krenuti", otkrio nam je Filip, pa je dodao i kako se popis uzvanika proširio, jer je u showu "Ples sa zvijezdama" upoznao puno dragih ljudi s kojima se jako povezao.

