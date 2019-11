Filip Ratković i prošle se godine okušao na pozornici Supertalenta, no nije uspio oduševiti žiri. A situacija ni ove godine bila znatno bolja...

Osim talenata, pozornicu Supertalenta često pohode i oni koji se samo žele zabaviti, našaliti, ili su pak sami uvjereni da su nevjerojatno nadareni - no u to ne mogu uvjeriti i ostatak svijeta. U koju od tih skupina spada Filip Ratković možete sami prosuditi.

Taj 21-godišnji mađioničar već se prošle godine predstavio žiriju Supertalenta, no njegov je nastup Martina Tomčić tada opisala kao dno dna, a Maja Šuput je čak izjavila da je to možda nešto najlošije što je ikada vidjela u Supertalentu. Prvo je pokušao biti mađioničar i čitati misli, onda je pokušao nasmijati naš žiri, da bi na kraju otišao s pozornice s malo uspjeha i tek pokojom utješnom riječi voditelja, no to ga čini se uopće nije pokolebalo.

Filip se vratio samouvjereniji i spremniji za izazove Supertalenta, a odlučio je i u potpunosti se posvetiti magiji te odustati od stand up komedije - za koju je zaključio da nije talentiran. No isto tako priznaje kako su toj odluci kumovali i Martinini prošlogodišnji komentari.

''Zbog komentara žirija od prošle godine odustao sam od komedije. Odlučio sam se posvetiti magiji i stvaranju čuda u ograničenom budžetu. Od prošle godine sam krenuo pripremati točku, godinu dana meditacije, koncentracije, nirvane. Volio bih impresionirati Martinu, ne vjerujem da će se to dogoditi, ali volio bih vidjeti da u sebi imam nešto da pokrenem te mrtve duše i vratim im smijeh na lice'', rekao je Filip.

Ljubav prema magiji gaji od djetinjstva kada mu je sa osam godina prvi trik pokazao prijatelj. Danas svoj stil opisuje kao improvizacijski te svakodnevno vježba mađioničarske trikove no istovremeno ne planira što će kada izvoditi na sceni već voli biti fleksibilan i prilagoditi se situaciji.

A koliko je Filip napredovao u godinu dana?

Na pozornicu je došao u cipelama, a prošle godine je bio bos. No i za to postoji objašnjenje.

''Planirao sam i ove godine doći bez cipela, ali sam udario palac'', rekao je, a Martinu je zanimalo zašto je tako suzdržan.

''To ste ubili prošle godine, i vi i Maja'', rekao je Filip.

Komičar je umro, a došao je mađioničar. No njegovi trikovi Martinu nisu oduševili, pa mu je stisnula X usred nastupa, a ni Maja nije bila prezadovoljna.

''Ne znam je li ovo već doza genijalnosti koju ne razumijem ili ti ozbiljno trebaš razmisliti o nekim lijekovima. Ovo što si ti danas izveo je toliko suludo da ja uopće ne znam kako da te doživim. Dok se Janko i Davor vesele tvom nastupu, Martina i ja smo u šoku. Ako ništa drugo, publika je zadovoljna'', zaključila je Maja, dok mu je Davor Bilman na opće iznenađenje - dao svoj glas za prolaz.

''Tanka je granica između ludosti i briljantnosti, a što više ideš prema genijalnosti to te manje ljudi prate pa su ovi komentari normalni'', rekao je Davor.

''Nastup je ove godine bio gluplji i nas je to sve dobro zabavilo, ali u ovoj nadrealnoj zezanciji u koju ideš sve si bolji i ja te želim vidjeti opet'', rekao je Janko Popović Volarić te se složio s Davorom i dao Filipu svoje da za prolaz.

Drugu je pak priču ispričala Maja Šuput koja svoje neodobravanje Filipovog nastupa nije mogla sakriti.

''Filipe zaista te molim da više ne dolaziš'', Maja je bila kratka i jasna, a Filip je, u svom stilu, zaključio da će Davora zauvijek voljeti, a da je Janka tek počeo voljeti.

