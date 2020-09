Fani Čapalija je na Inatagramu objavila fotografiju na kojoj pozira u bijeloj dekoltiranoj haljini i sve oduševila svojom ljepotom i stilom.

Bivša Miss Hrvatske Fani Čapalija prije nekoliko je mjeseci otvorila profil na Instagramu i od tada oduševljava obožavatelje objavama, što iz prošlih dana, što iz sadašnjosti jer ju mnogi od njih još uvijek smatraju najljepšom Hrvaticom.

46-godišnja je Fani jednom od posljednjih objava pokazala da izgleda predivno kao i na početku manekenske karijere, i to na fotografiji na kojoj pozira u bijeloj haljini s istaknutim dekolteom i prorezom.

"Prelijepa", "Divna,jednostavna i predivna žena", "Lipa si lipa, anđeli ti sliče", "Svaka čast, prelijepa si", "She is back! It's OK", dio je komentara koje je dobila.

Fani je na Izboru za Miss Hrvatske pobijedila 1993. godine, a na Izboru za Miss svijeta se plasirala u top pet najljepših. U opisu profila na Instagramu joj piše i njezina slavna izjava "It’s OK" koja je postala legendarna tih davnih 90-ih.

Naime, bio je to njezin odgovor na pitanje Pierca Brosnana, koji se tad našao u ulozi voditelja, što misli o dijelu izbora za Miss svijeta u kojem su natjecateljice na pozornicu izlazile u kupaćim kostimima, pa je pomalo zbunjeno ali simpatično odgovorila "it’s OK".