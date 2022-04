Domenica se nije šalila kad je rekla da će rezervirati Arenu Zagreb za svoj koncert i to tek 2030. godine, a sada je objavljeno i koliko će koštati ulaznice!

Naša mlada pjevačica Domenica Žuvela rezervirala je Arenu Zagreb za svoj koncert 8. studenog 2030. godine.

Iako su mnogi mislili da je ovo šala, nedavno su u Zagrebu osvanuli plakati najave za koncert, a u sustavu Eventim već sada se mogu kupiti i ulaznice za taj događaj.

Kad su cijene karata u pitanju, 100 kuna će biti najjeftinija, a oni koji žele Domenicu gledati i slušati iz VIP lože morat će izdvojiti 400 kuna.

Njezini najvjerniji obožavatelji ovo su shvatili ozbiljno pa je, sudeći po karti Arene na web stranici za kupnju ulaznica, već stotinjak mjesta zauzeto.

Domenica bi koncert održala na svoj 38. rođendan, a kaže kako joj je ovaj koncert misao vodilja da i dalje stvara glazbu i piše pjesme.

'Meni je to toliko super, kad krenem razmišljati, prepustim se mašti.

Kad shvatim koliko stvari se može u tih 8 godina promijeniti, koliko ću se ja kad budem jednog dana gledala ovaj intervju, najavljivala sam nešto što nisam ni znala kako će izgledati, kakva ću biti, izgleda za 8 godina, hoću li imat djece, hoću li imat hrpu psića oko sebe, ne znam'', priča.

''Ja sam nekako uvijek bila optimist i vjerujem u bolju budućnost, i ovaj datum i ova godina je točno to. Vjera da će jedan dan za sve nas biti puno bolje. Nešto svjetlije, pozitivnije. Veselije. Na koncertu ćemo sigurno pjevati pjesme koje još nisu napisane, koje još ne postoje, ali imamo svakako posla oko toga. Meni je to toliko super, kad krenem razmišljati, prepustim se mašti. Kad shvatim koliko stvari se može u tih osam godina promijeniti, koliko ću se ja, kad budem jednog dana gledala ovaj intervju, najavljivala sam nešto što nisam ni znala kako će izgledati, kakva ću biti, izgledati za osam godina, hoću li imati djece, hoću li imati hrpu psića oko sebe, ne znam'', izjavila je Domenica za In Magazin.

I dok su neki oduševljeni ovim potezom i smatraju ga sjajnim PR poslom, drugima je ovaj način promidžbe čudan.

