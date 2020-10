Pamela Ramljak, Neda Parmać i Ivana Marić su 2004. godine nakon televizijskog natjecanja "Hrvatski idol" na Novoj TV, gdje su dogurale do same završnice, osnovale Feminnem te su osvojile regiju.

Domaća ženska pop i dance grupa Feminnem početkom novog milenija je osvajala publiku u Hrvatskoj i regiji, a djevojke su nizale uspjeh za uspjehom. Sada su procurile fotografije djevojaka stare 15 godina, a mi smo se prisjetili njihove karijere.

Pamela Ramljak, Neda Parmać i Ivana Marić su 2004. godine nakon televizijskog natjecanja "Hrvatski idol" na Novoj TV, gdje su dogurale do same završnice, osnovale Feminnem te su objavile hit-pjesmu "Volim te, mrzim te". Nije trebalo dugo da osvoje simpatije publike, a nakon raspada grupe Divas postale su vodeća ženska grupa u Hrvatskoj.

Već godinu kasnije predstavljale su Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu s pjesmom "Call Me" te su osvojile 14. mjesto u finalu. To je ujedno bio i treći najbolji rezultat koji je BiH dotad osvojila na slavnom natjecanju. Kasnije iste godine objavile su svoj prvi album "Feminnem Show", a 2007. godine su se prijavile i na Doru s pjesmom "Navika". Krajem iste godine Ivana Marić odlučila je napustiti grupu te su Neda Parmać i Pamela Ramljak krenule u potragu za novom članicom.

Ante Viljac, Maja Šuput i Branimir Mihaljević pomogli su im u odabiru, a odluka je pala na Nikol Bulat. Bulat se nije uklopila u grupu te je nakon brojnih svađa i nesuglasica napustila Feminnem krajem ljeta 2009. godine. Kada je Nikol otišla Nedi i Pameli se pridružila Nika Antolos. S njom su se 2010. godine treći put prijavile na Doru te su s pjesmom "Lako je sve" Hrvatsku predstavljale iste godine na Euroviziji. Početkom 2012. godine Feminnemke su potvrdile da su se razišle te da grupa više ne postoji, ali ostale su u prijateljskim odnosima.

Neda Parmać kasnije je osnovala Gelato sisters, a naša pjevačica ovih je dana jedna od zvijezda showa "Tvoje lice zvuči poznato". S Feminnemkama je dvaput nastupala na toj pozornici, a ove nedjelje transformirat će se u grčkog pjevača Sakisa Rouvasa te će otpjevati njegovu pjesmu "This Is Our Night".

Sve novosti pratite na službenoj stranici showa ''Tvoje lice zvuči poznato''!