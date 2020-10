U ovotjednom izdanju showa "Tvoje lice zvuči poznato", kojem je tema Eurosong, publika će imati priliku vidjeti kako su se natjecatelji snašli u ulogama nekih od najupečatljivijih nastupa.

Peta epizoda showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', donosi najšarenije transformacije koje smo do sada vidjeli.

Lu Jakelić ovoga puta uskače u tenisice i širu odjeću transformacijom u Jacquesa Houdeka s pjesmom ''My friend'', kojom je pjevač u Kijevu na Eurosongu 2017. godine predstavljao Hrvatsku.



Fabijan Pavao Medvešek dvostrukom transformacijom odnio je pobjedu u prošloj epizodi, a za ovu nedjelju dobio je još jedan zahtjevan zadatak. Transformirat će se u austrijsku predstavnicu koja je na Eurosongu 2014. odnijela pobjedu pjesmom ''Rise like a Phoenix'' - Conchitu Wurst. Conchita je svojom pojavom obišla svijet, a to je ujedno i druga pobjeda Austrije na Eurosongu u povijesti natjecanja.





ovoga puta utjelovljuje Nettu, izraelsku pjevačicu koja je na Eurosogu odnijela pobjedu 2018. godine. Pjesma "Toy" s kojom je Netta osvojila svijet službeno je najgledaniji video na Eurosongovu YouTube profilu još i danas.u petoj epizodi gledat ćemo kao Mariju Šerifović s pjesmom ''Molitva'' s kojom je 2007. na Eurosongu predstavljala Srbiju. Šerifović je pjesmom osigurala pobjedu na Eurosongu iste godine.

Ne propustite pogledati i Marka Braića koji postaje ciparska pjevačica Eleni Foureira, a otpjevat će njezinu pjesmu "Fuego" s kojom je Foureira predstavljala Cipar na Eurosongu 2018. godine.

Nada Parmać vraća se na Eurosong zahvaljujući showu "Tvoje lice zvuči poznato", no ovoga puta kao grčki pjevač Sakis Rouvas te će otpjevati njegovu pjesmu "This Is Our Night". Neda je inače kao članica Feminnema nastupila na Eurosongu 2010. godine kada su djevojke s pjesmom "Lako je sve" predstavljale Hrvatsku.

Bosansko-hercegovačkog kantautora Laku i njegovu pjesmu "Pokušaj" utjelovit će Mario Valentić.

Marina Orsag biti će irska zvijezda Johnny Logan koji je nježnim notama osvajao ženska srca. Logan je triput predstavljao Irsku na Eurosongu. Odnio je pobjedu 1980. godine pjesmom "What's Another Year", a 1983. godine predstavio se singlom "Terminal 3". Ponovno je pobijedio 1987. godine i to pjesmom "Hold Me Now". Osim što se pojavio kao pjevač, skladao je još jednu pobjedničku pjesmu Eurosonga, a radi se o singlu "Why Me?" koju je otpjevala Linda Martin 1992. godine.

