The Rasmus - 1

The Rasmus su se proslavili hitom "In the shadows" prije 20 godina, a na ovogodišnjem Eurosongu predstavljaju Finsku s pjesmom "Jezebel".

Drugu polufinalnu večer Eurosonga u Torinu otvorili su predstavnici Finske The Rasmus s pjesmom "Jezebel".

Energičnim nastupom postavili su ljestvicu visoko na samom početku večeri, a pjevač Lauri Ylönen dodatno je zapalio atmosferu kada je skinuo majicu.

"Jezebel je biblijska smutljivica koja je radila sve na svoj način te nije marila što uzburkava vode gdje god da se pojavi. Htjeli smo je predstaviti u novom svjetlu i na naš način", komentirali su iz benda o pjesmi.

A ako su vam momci iz benda se učinili poznatima, onda se sigurno sjećate njihovog zaraznog hita s kojim su 2003. godine pokorili svijet, a pjevuši se i danas.

Radi se o pjesmi "In the shadows" koja na digitalnim servisima ima preko 100 milijuna streamova i koja im je osigurala status jednog od najpopularnijih finskih bendova u svijetu.

The Rasmus je nastao prije 30 godina, a uz Laurija ga čine još i basist Eero Heinonen, gitarist Aki Hakalau te gitaristica Emppu Suhonen, koja je im pridružila uoči Eurosonga.

Frontmen je zbog svoje zanimljive frizure i šminke svakako najupečatljiviji član benda, a iznenađujuće je koliko se malo promijenio u zadnjih 20 godina.

