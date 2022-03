The Rasmus

The Rasmus su se proslavili hitom "In the shadows" prije 20 godina, a upravo oni će predstavljati Finsku na ovogodišnjem Eurosongu.

Finski rock bend The Rasmus na svjetskoj se sceni etablirao prije skoro 20 godina, a te davne 2003. godine osvojili su publiku hitom "In the shadows", zbog kojeg ih još danas svi znaju.

Bend je nastao prije 30 godina, a još uvijek drže status jednog od najpopularnijih finskih bendova u svijetu. Pjesma "In the shadows" ima preko 100 milijuna streamova na digitalnim servisima, a iako su nakon nje objavili nekoliko studijskih albuma, nisu više imali veći hit. Sada im se smiješi prilika da se i to promijeni.

Upravo The Rasmus pobijedili su na finskoj inačici Dore nedavno te će svoju zemlju predstavljati na Eurosongu ove godine s pjesmom "Jezebel". "Jezebel je biblijska smutljivica koja je radila sve na svoj način te nije marila što uzburkava vode gdje god da se pojavi. Htjeli smo je predstaviti u novom svjetlu i na naš način", komentirali su iz benda o pjesmi.

The Rasmus na pozornicu u Torinu stižu s novom gitaristicom Emppu Suhonen, koja je u Finskoj poznata zbog benda TikTak, a uz pjevača Laurija Ylönena, na pozornici će nastupiti basist Eero Heinonen i gitarist Aki Hakala.

Mnogi njihovi fanovi su primijetili kako pjevač Lauri Ylönen izgleda kao da ni dana nije ostario od dana najveće slave, a i dalje ima svoju prepoznatljivu frizuru i šminku kao 2003. godine kada su objavili svoj najveći hit.

Lauri je inače bio u braku s finskom pjevačicom Paulom Vesalom s kojom je dobio dijete 2008., a 2014. su se vjenčali u Las Vegasu. Iste godine preselili su se u Los Angeles, no 2016. su objavili da više nisu zajedno. Pjevač je trenutačno u vezi s finskom manekenkom Katriinom Mikkolom, a zajedno su dobili dvoje djece te žive na Havajima.

